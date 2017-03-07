Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II в Симферополе

7 марта. ПРАВМИР. Комиссия священнослужителей не обнаружила мироточения бюста Николая II и икон при посещении часовни в Симферополе.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», – говорится в заявлении Симферопольской и Крымской епархии.

«Для принятия окончательного суждения по данному вопросу, комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить Правящему архиерею и комиссии», – говорится в сообщении.

Епархия подчеркнула, что выезд специальной комиссии в часовню был осуществлен по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря «в связи с фактом возможного мироточения скульптурного бюста и икон царя-страстотерпца Николая II».

О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе ранее заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.