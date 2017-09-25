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Церковный помощник остановил нападение на прихожан церкви в США

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25 сентября. ПРАВМИР. Церковный помощник остановил нападение вооруженного человека в маске на прихожан церкви в американском штате Теннесси.
Церковный помощник остановил нападение на прихожан церкви в США
Фото: Reuters

22-летний Роберт Калеб Энгл схватился с нападавшим, который к тому времени уже застрелил одного человека. В ходе борьбы мужчина ранил сам себя из пистолета. Также был ранен Энгл, получив удар пистолетом по лицу, сообщает ВВС.

Энглу удалось добраться до своего автомобиля и вернуться к месту происшествия с собственным оружием. Он сторожил злоумышленника вплоть до прибытия полиции.

В момент нападения в церкви города Антиох находилось 42 человека. На парковке неподалеку от автомобиля подозреваемого было обнаружено тело 39-летней Мелани Смит.

В нападении подозревается 25-лентий Кидега Сэмсон, выходец из Судана. После выписки из больницы ему было предъявлено обвинение в убийстве.

В ходе перестрелки также пострадали по меньшей мере четыре человека пострадали.

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