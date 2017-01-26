Цукерберг сделает бесплатным поисковик по научным работам

26 января. ПРАВМИР. Филантропический фонд Марка Цукерберга и Присциллы Чан выкупил систему для поиска научных работ.

Система Meta поможет ученым в поиске и обработке более 26 млн научных работ, говорится в сообщении фонда.

Meta использует искусственный интеллект, с помощью которого анализирует и обобщает миллионы документов. Она ищет наиболее актуальные и эффектные научные исследования по областям науки в тот момент, когда они публикуются. Ни один человек в одиночку не может проделать такой объем работы, отмечается в сообщении.

«Мы будем работать, чтобы заставить Meta быть еще более мощным и полезным инструментом для всего научного сообщества, и готовы предложить эти инструменты и особенностей бесплатно для всех исследователей», – сообщает фонд.

Чтобы начать пользоваться поисковиком, необходимо зарезервировать бесплатный аккаунт на meta.org.

Канадский стартап был основан в 2010 году и получил $7,5 млн инвестиций. Ранее проект пробовал продавать доступ к инструментам Meta по подписке или брать плату за специальные решения. После покупки фондом Цукерберга-Чан все его функции будут полностью бесплатными.