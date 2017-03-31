Тульский чиновник спас ребенка, провалившегося под лед

31 марта. ПРАВМИР. Сотрудник районной администрации из тульского города Алексин Станислав Цуканов спас школьника, провалившего под лед.

Инцидент произошел 23 марта, когда Цуканов в свой рабочий день вместе с коллегами объезжал территорию Алексина, чтобы наметить места проведения будущих субботников. Одним из таких мест стал пруд в микрорайоне Шахтерский, сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

На берегу водоема гуляли несколько подростков. Один из них провалился под лед. Крики детей привлекли внимание случайно оказавшихся поблизости людей. Первым на помощь бросился Станислав Цуканов.

«Возможно, принять быстрое решение молодому человеку помогло и то, что ранее он три года проработал в школе учителем ОБЖ. Экстренные ситуации, связанные с оказанием помощи утопающим, ему не раз приходилось разбирать на уроках», – говорится в сообщении.

Станислав лег на лед и протянул руку к уходящему под него ребенку. Ему удалось схватить мальчика за капюшон, но в этот момент он и сам провалился в воду.

«Пруд в этом месте достаточно глубокий и четыре метра до берега могли бы оказаться непреодолимым расстоянием для терпящих бедствие людей, если бы не подоспевшие вовремя коллеги Станислава. Они помогли ребенку с мужчиной выбраться на берег», – отмечает МЧС.

15 марта Станиславу Цуканову исполнилось 27 лет, а 27 марта в администрации города Алексина прошло расширенное оперативное совещание, на котором глава муниципального образования Павел Федоров вручил Станиславу Цуканову благодарственное письмо.

В правительстве Тульской области рассматривается ходатайство о награждении алексинца региональной наградой за проявленные мужество и смелость при спасении утопающего.