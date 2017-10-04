Турецкие археологи предполагают, что нашли место захоронения Николая Чудотворца

4 октября. ПРАВМИР. Турецкие археологи нашли в церкви святого Николая в городе Демре (Анталия) нетронутую могилу, которая, как они считают, может принадлежать Николаю Чудотворцу.

Ученые наткнулись на нетронутую могилу с захороненным в ней телом, проводя цифровой анализ храмового пола, сообщает Daily Sabah.

«Мы считаем, что этот храм вообще никогда не повреждался, поэтому добраться до гробницы довольно сложно, так как на полу есть мозаика», – утверждает начальник Управления монумента Анталии Кемил Карабаим.

Он отметил, что археологи изучили все данные по останкам Николая Чудотворца с 1942 по 1966 годы и выяснили, что церковь в Демре была сожжена, а затем реконструирована.

Турецкие эксперты, на которых ссылается Карабаим, высказывают мнение, что итальянцы перенесли в Бари не мощи святого, а останки неизвестного священника, похороненного рядом с Николаем Чудотворцем.

В настоящее время археологи ищут способ проникнуть к гробнице так, чтобы не нанести ущерб мозаике.

Согласно житию, Николай Чудотворец был похоронен в Мирах Ликийских, которые находились на месте современного города Демре.