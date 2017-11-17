О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Тысячи греков встретили привезенные из России мощи Серафима Саровского    

|
17 ноября. ПРАВМИР. Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского в греческом городе Патры встретили тысячи православных прихожан.
Тысячи греков встретили привезенные из России мощи Серафима Саровского    
Фото: fap.ru

Мощи святого были доставлены в Грецию из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря к началу работы международной конференции «Глас апостола Андрея в современном мире». Мероприятие проводится Фондом Андрея Первозванного совместно с Патрской митрополией 17—18 ноября. Делегацию РПЦ возглавил епископ Балахнинский Илия, .викарий Нижегородской митрополии, сообщает пресс-служба Фонда.

Митрополит Патрский Хризостом отметил значимость принесения мощей и поблагодарил  Патриарха Кирилла за благословение принесения этой святыни в Патры.

“Это событие является очень значимым для всех верующих», — считает Митрополит Хризостом.

Значимость принесения мощей подтвердил и участник делегации Фонда Андрея Первозванного известный сербский политик и общественный деятель, доктор философских наук Драгомир Карич.

«Мы объединены верой в единого Бога, нашей православной верой, — выступил с речью Драгомир Карич. — Для сербского, русского, греческого народов нет ничего выше веры в Бога. Веруя в Бога, мы не боимся никого, кроме Бога. Мы можем преодолеть любое препятствие, веруя в Бога. Мы объединяемся не против кого-то, а во имя веры, ради дружбы. Веруй и твори добро, и получишь добро!».

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи преподобного Серафима Саровского из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря с 16 по 26 ноября будут пребывать в Патрской митрополии. Мощи будут находиться в соборе Андрея Первозванного города Патры.  Ожидается, что поклониться святыне приедут   верующие со всей Греции.

Теги:
, , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Мощи Серафима Саровского доставят из Дивеево в Грецию
Мощи Серафима Саровского доставят из Дивеево в Грецию
Новостная служба "Православие и мир"

Принесение святыни приурочено к началу работы межправославной конференции «Глас апостола Андрея Первозванного в современном мире»

Патриарх Кирилл передал в дар Румынской Церкви мощи Серафима Саровского
Патриарх Кирилл передал в дар Румынской Церкви мощи Серафима Саровского
Новостная служба "Православие и мир"

"Великая миротворческая сила Церкви должна актуализироваться в каждую эпоху"

Церковь оказала помощь пострадавшим в ДТП во Владимирской области
Церковь оказала помощь пострадавшим в ДТП во Владимирской области
Новостная служба "Православие и мир"

Благодаря помощи благотворителей пострадавшим были доставлены продукты и теплые вещи

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
72% собрано / 857204.34 руб. осталось
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
94% собрано / 62000.11 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Крупное ДТП в Марий Эл: 15 человек погибли, четверо выжили
Новостная служба "Православие и мир"

17 ноября в Марий Эл объявлен День траура по погибшим

"
Церковь вспоминает преподобного Иоанникия Великого
Новостная служба "Православие и мир"

70 лет провел в подвигах преподобный Иоанникий и достиг высокого духовного совершенства

"
Католическое Рождество стало на Украине выходным днем
Новостная служба "Православие и мир"

Теперь жители Украины будут отмечать Рождество и по григорианскому и по юлианскому календарю

Все статьи автора
Статьи Дня
Иеромонах Феодорит Сеньчуков: После смерти жены меня спасли дочери
Оксана Головко

Врач-реаниматолог, монах и любящий отец - о том, как уважать свободу своих…

В реанимации я увидела на своем малыше крохотные носочки и заплакала
Дарья Мосунова

Недоношенным детям нужно тепло, которое не купишь в магазине

Знаете ли вы фильмы Эльдара Рязанова? (тест)
Ксения Туркова

О чем рассуждал товарищ Огурцов, куда несут Женю Лукашина и что для…

самое читаемое

Срочно! Педофилы усыпляют овчарок наркотическими леденцами!18,580

Я понял, что никогда не смогу полюбить своего сына13,073

“Пока я узнала, что дочка жива – чуть не поседела”12,727

Протоиерей Федор Бородин: Бесполезно требовать от людей содержать приход8,625

Выжившую в авиакатастрофе под Нельканом девочку закрыла собой ее крестная7,189

Я боюсь всего: болезней, маньяков и уйти далеко от дома5,971

Родители выживших в ДТП детей написали прощальное письмо водителю-герою5,624

Папа – инвалид? Нет, папа – герой!4,977

Анечка еще не родилась, а ей уже нужна операция4,306

Обязательно ли креститься, чтобы обрести вечное спасение?3,600

лучшие авторы

Новостная служба37,677

Алиса Орлова20,096

Архиепископ Иона (Черепанов)16,127

Священник Андрей Пинчук13,072

Редакция портала "Православие и мир"12,904

Оксана Головко8,625

Тамара Амелина6,240

Анна Уткина5,971

Екатерина Ильченко4,306

Сергей Худиев3,600

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить