Тысячи греков встретили привезенные из России мощи Серафима Саровского    

17 ноября. ПРАВМИР. Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского в греческом городе Патры встретили тысячи православных прихожан.

Мощи святого были доставлены в Грецию из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря к началу работы международной конференции «Глас апостола Андрея в современном мире». Мероприятие проводится Фондом Андрея Первозванного совместно с Патрской митрополией 17—18 ноября. Делегацию РПЦ возглавил епископ Балахнинский Илия, .викарий Нижегородской митрополии, сообщает пресс-служба Фонда.

Митрополит Патрский Хризостом отметил значимость принесения мощей и поблагодарил Патриарха Кирилла за благословение принесения этой святыни в Патры.

“Это событие является очень значимым для всех верующих», — считает Митрополит Хризостом.

Значимость принесения мощей подтвердил и участник делегации Фонда Андрея Первозванного известный сербский политик и общественный деятель, доктор философских наук Драгомир Карич.

«Мы объединены верой в единого Бога, нашей православной верой, — выступил с речью Драгомир Карич. — Для сербского, русского, греческого народов нет ничего выше веры в Бога. Веруя в Бога, мы не боимся никого, кроме Бога. Мы можем преодолеть любое препятствие, веруя в Бога. Мы объединяемся не против кого-то, а во имя веры, ради дружбы. Веруй и твори добро, и получишь добро!».

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи преподобного Серафима Саровского из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря с 16 по 26 ноября будут пребывать в Патрской митрополии. Мощи будут находиться в соборе Андрея Первозванного города Патры. Ожидается, что поклониться святыне приедут верующие со всей Греции.