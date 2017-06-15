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Тюрьма за цветы и добрые слова: канадку судят за мирную борьбу с абортами

Источник: РИА Новости
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Полтора года тюрьмы требует канадская прокуратура для пролайферши Мэри Вагнер. Женщину хотят посадить только за то, что в декабре 2016 года она посетила медклинику, где раздавала цветы беременным женщинам, решившимся на аборт, и уговаривала их не убивать своего ребенка.
Тюрьма за цветы и добрые слова: канадку судят за мирную борьбу с абортами

Во вторник в Торонто начнется заседание суда, который должен решить, назначить ли Вагнер новый срок заключения в дополнение к тем шести месяцам, которые она уже провела за решеткой после последнего ареста.

Вагнер удалось отговорить от аборта более ста женщин. Платить за столь активное выражение гражданской позиции ей проходится дорого: из своих 43 лет в общей сложности она около пяти провела за решеткой.

Бунт на коленях

Мэри родилась в многодетной католической семье, которая все эти годы поддерживает ее начинания. Она окончила университет Виктории, где изучала английскую литературу и французский язык, стала бакалавром искусств. Одно время работала в христианской организации, заботящейся об инвалидах, затем — в кризисном центре для беременных.

Там и началась ее борьба за спасение нерожденных детей. Впервые Мэри задержали в 1999 году в клинике, где она пыталась отговорить 16-летнюю девушку от аборта и отказалась покинуть учреждение по требованию персонала.

Как объясняет Вагнер, для нее «каждая человеческая жизнь ценна, начиная с момента зачатия», и она чувствует «призвание защитить ближнего, который находится в опасности». После первого привода Мэри не угомонилась. Она продолжала посещать так называемые абортарии и, отговаривая женщин от прерывания беременности, вставала перед ними на колени, вручала белые розы со словами: «Я здесь, чтобы поддержать вас и вашего ребенка» и рассказывала пациенткам об опасных последствиях прерывания беременности, о которых умалчивали медики.

Персонал, как правило, реагировал бурно — чаще всего активистку заставляли уйти силой, и после очередного задержания она, как правило, проводила за решеткой несколько месяцев по обвинению в хулиганстве. Кроме того, действия пролайферши суды неоднократно признавали «вмешательством в частный бизнес».

Самый большой срок Вагнер отсидела с августа 2012 года по июль 2014-го: тогда ей предлагали выйти под залог при условии, что во время испытательного срока она не будет приближаться к абортариям ближе чем на 100 метров. Но Мэри решила, что это предложение  противоречит ее совести, и наотрез отказалась.

Подарил букет — в тюрьму

Двенадцатого декабря Мэри Вагнер опять арестовали за посещение частной клиники, где она снова дарила пациенткам цветы и уговаривала их не делать аборт, не убивать своих детей. С тех пор до самого последнего времени она ожидала приговора в тюрьме. При этом канадские СМИ предпочитают о ней не писать: единственное местное издание, которое подробно освещает злоключения пролайферши, — Life Site News.

На него сразу же ополчились сотрудники клиники, требуя запретить любые публикации, касающиеся Мэри Вагнер. Клиника обратилась в суд, настаивая на блокировании сайта этого СМИ, так как его журналисты раскрыли имена медиков и намерены были обнародовать видео, на котором запечатлено, как сотрудники с применением грубой силы выгоняют Вагнер на улицу.

Блокировать сайт суд отказался, но все же запретил СМИ публично разглашать имена сотрудников клиники и фотографировать их. Исключение сделали только для Хэтер Кулберт — владелицы клиники, в которой арестовали Мэри, и президента канадского отделения международной организации «Врачи без границ».

Правда, было разрешено обнародовать видео изгнания пролайферши из учреждения, однако лица всех участников, кроме Вагнер и Кулберт, должны быть заретушированы. Уже сейчас известно, что камера наблюдения зафиксировала, как Кулберт и ее сотрудники, не дожидаясь приезда полиции, собственноручно выдворяют активистку.

Хозяйка несколько раз толкнула Вагнер, после чего та упала, и Кулберт стала пинать пролайфершу правой ногой, выталкивая за порог. Полиция задержала Мэри, когда та уже шла по улице. Однако ни у кого такой способ наведения порядка возмущения не вызвал. Адвокатов Кулберт беспокоит только то, что последующие визиты сотрудников клиники в суд для дачи показаний могут заставить их уволиться из боязни получить нежелательную известность.

Группа поддержки

Несмотря на индифферентную позицию официальных канадских властей, на судебные процессы над Мэри Вагнер приходят десятки ее сторонников. Сама она, как правило, отказывается от дачи показаний в свою защиту и проводит несколько часов в молчании, опустив голову в знак солидарности с жертвами абортов, не имеющими права голоса.

Любопытно, что больше всего сторонников Вагнер проживают в Польше. В 2017 году они решили морально поддержать ее в заключении и ко дню рождения отправили в тюрьму письма с поздравлениями и словами благодарности. Под давлением общественности 10 июня после шести месяцев заключения ее даже выпустили на свободу до суда.

Аборты в Канаде

В вопросах деторождения Канада занимает твердую позицию pro-choice — «за свободный выбор». Сегодня это одна из немногих стран мира, где на искусственное прерывание беременности не существует никаких запретов и ограничений. Есть только некоторые регламентации, касающиеся того, где, как и с использованием каких медикаментов проводится аборт.

Получается, любая гражданка Канады даже на больших сроках беременности может избавиться от уже сформировавшегося ребенка. Так, против Вагнер на суде в 2013 году выступила доктор Сайра Маркович, директор гинекологической клиники в Торонто, специализирующейся на производстве абортов на поздних сроках (после 16 недель), обладатель премии Национальной федерации абортов, учрежденной для «незаметных героев движения pro-choice». По словам Маркович, вина Мэри была в том, что она позволила себе навязывать свои убеждения ее пациенткам.

Для сравнения: в России каждая взрослая женщина лишь в первом триместре (на сроке до 12 недель) вправе самостоятельно решать, сохранять ли ей беременность. После этого законодательство позволяет прерывать беременность только при наличии веских медицинских показаний, например в случае угрозы жизни матери. И уж точно на территории России врачей не награждают и не называют «героями» за совершение абортов.

Во многом это связано с тем, что аборт не только представляет собой серьезную угрозу здоровью женщины — не последнюю роль играет и этический аспект, так как с увеличением срока беременности плод все больше становится похож на полноценного человека.

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