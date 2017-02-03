“У меня есть теплые одеяла, заберите!” – и вот ты уже гарцуешь в Митино

Прочитаво том, какие мусорные кучи частенько приходится разгребать людям, принимающим вещи для малоимущих, я тут же вспомнила и ещё об одной стороне дела.

Кто должен привезти, а кто забрать вещи, отданные на благотворительность? Вопрос посложней, чем быть или не быть. И я, как человек, имеющий к таким сборам отношение уже не первый год, скажу: нет на него единственного ответа. А верней есть, но такой: давайте уважать друг друга.

Привожу примеры: в пожарное лето 2010 очень многие люди хотели отдать что-то для погорельцев. Волонтёров – принимавших, сортировавших и развозивших эти вещи, было тоже много, но всё-таки меньше, чем “доноров”. Зачастую эти волонтёры были в уже крайне измученном состоянии.

Поэтому, когда раздавался звонок – “У меня есть хорошее постельное бельё, одеяла, тёплые вещи, но я в Митино и сама вывезти вещи не могу” – поневоле несложно было впасть в раздражение. И не дай Бог это раздражение ты хоть как-то показывал подающей стороне. Тут-то и можно было почувствовать себя в полной мере “свиньёй неблагодарной”.

Опять в ответ частенько начинается – “Я в этот день не могу”! “А можно привезу в другой?”

Ну, а как объяснить человеку, искренне желающему помочь и тратящему на это своё время и силы (даже если считать, что одеяла и подушки ему совсем недороги), что таких предложений ты получаешь 10 в сутки, ты за эти же сутки проезжаешь по 400 километров по задымленным районам, спишь пять часов, и у тебя по вечерам идёт кровь из носу. И меньше всего сейчас вместо того, чтоб упасть и пролежать вот эти 5 часов, тебе охота гарцевать в Митино.

Кидали снова и снова клич, искали, если повезёт, разовых помощников. Но и сами почти ежедневно ездили и в Митино, и в Мытищи. Бывало, что приезжаешь – а там действительно еле ходящая бабулька, но тащит какую-то помощь в пакетах к твоей машине. А бывало и так, что забираешь эти пакеты – а потом всё приходится выбросить, потому что там примерно то, что в своей статье так красочно описала Елена.

Но это дела давно минувших дней, а в новейшей истории, например, наш храм Троицы в Хохловском переулке ежегодно устраивает акцию по сбору вещей для бездомных и малоимущих. У храма своих подсобных помещений всего ничего, там же теснятся и трапезная, и несколько возрастных уровней воскресной школы, поэтому использовать это всё как склад на долгое время не представляется возможным.

При этом прихожане храма объявляют об этом сборе в соцсетях сильно заранее, очень много людей хочет поучаствовать, но… Но! Опять в ответ частенько начинается – “Я в этот день не могу”! “А можно привезу в другой?”

Слышишь прямо вот даже в телефонном молчании отчётливое раздражение эдакой наглостью. И потом люди сухо говорят “А, ну понятно” – и вешают трубку.

Я стараюсь идти навстречу таким просьбам, благо у меня недалеко от храма мастерская, пытаюсь направить тех, кто обращается лично ко мне, туда. Но если бы вы знали, как трудно убедить жертвователей (не всех, конечно, но многих) как-то тоже свои планы подстроить, прийти, скажем, не вразнобой, а более-менее в одно время – ведь мне, чтоб эти вещи принять (а потом заново загрузить в свою машину и отвезти по адресу) нужно тоже приехать, ждать, отменить свои дела.

И что самое обидное – что очень, очень часто люди договариваются – и не приходят. А потом опять звонят и опять договариваются. И опять. И опять.

А что – вам же помощь подают! Вы должны смиренно благодарно в любое время дня и ночи, когда заблагорассудится дарителю, вскочить и принять с поклоном. Эх.

А сколько раз в ответ на (после того, как вещи в храме уже собраны, рассортированы и отправлены адресатам и сбор, в общем-то, закрыт) предложение привезти вещи ты отвечаешь: отвезите, пожалуйста, напрямую, и даёшь адрес Ангара Спасения или другого пункта помощи – и слышишь прямо вот даже в телефонном молчании отчётливое раздражение эдакой наглостью. И потом люди сухо говорят “А, ну понятно” – и вешают трубку.

Но мне приходилось в ситуации “привезти то, что просят” быть и на стороне, так сказать, обиженного донора. Например, один известный фонд объявил о сборе новогодних подарков адресно, с пожеланиями, что именно хочет тот или иной конкретный подопечный. Я увидела одно очень такое специфическое пожелание и поняла, что я только что совершенно случайно купила именно этот подарок своим друзьям. А фонд писал: Срочно! Срочно! Нужно найти! Просим помочь!

Я (честно говоря, с большим сожалением, но переломив себя) решилась отвезти подарок в фонд, а друзьям купить что-то ещё. Поехала в указанное фондом время, как сейчас помню – был адский декабрьский холод, и я заблудилась, долго не могла найти нужный корпус и подъезд, но это, впрочем, мои проблемы.

Мы отдали свои подарки и поскакали, чтоб не умереть от холода, быстрей в метро. Если честно, нам даже не сказали “спасибо”.

Когда я, скрипя суставами от мороза, наконец нашла нужную дверь (на ней не было никаких табличек о том, что за ней), возле неё стояли ещё три человека – один из них курьер, привезший от благотворителя целые десятки подарков по спискам, и два таких же как я “героя”. И нам не открывали! Мы звонили по телефону фонда, я звонила знакомым мне учредителям (не дозвонилась, потом всё-таки дозвонилась), после чего из глубины светлых коридоров меееедленно-медленно, красиво переставляя длинные ноги, открывать нам пошла статная блондинка.

Курьер, кстати, к тому моменту посмотрел на часы, плюнул и уехал, ну а мы отдали свои подарки и поскакали, чтоб не умереть от холода, быстрей в метро. Если честно, нам даже не сказали “спасибо”.

И да, даже мне, человеку понимающему, сколько работы, тем более в предновогодние дни, у всех сотрудников всех фондов и в каком состоянии они могут уже находиться, человеку, в общем-то знающему, что не ради благодарности делаются такие дела, а ради… ради того, чтоб кто-то их делал, да – и даже мне было обидно за то, что я не услышала тогда этого “спасибо”.

Я тут, в общем, резюмирую так: мы все люди занятые и немощные, каждый по своему. Любое движение души достойно внимания и благодарности.

Если мы хотим помочь пожертвованием – давайте сначала подумаем, как не только затеять, но и завершить этот акт благотворительности. Как вежливей передать рукой дающей в руку принимающую, а не кидать через забор.

Люди, бывает, сначала ведут себя не слишком благоразумно, а потом, если вы их тоже полюбите – будут вам лучшими помощниками.

Сейчас есть множество недорогих курьерских служб. Если вам ну хоть как-то позволяет бюджет нанять доставку – сделайте это. В нужный день, тогда, когда объявлен сбор.

Если же вы услышали о сборе вещей позже, но хотите поучаствовать – отнеситесь с пониманием к тому, что вам, вероятно, придётся поехать в какое-то не столь удобное место. Зато вы сможете увидеть самих адресатов своего подаяния и, вероятно, в следующий раз лучше понимать их нужды.

Но и, пожалуйста, отнеситесь с уважением к тому, что некоторые больницы, приюты и храмы, наоборот, не могут ежедневно и круглосуточно принимать и сортировать помощь. И это, как мы все понимаем, не потому что они зажрались и свиньи неблагодарные.

Поэтому, всё-таки, лучше – тогда, когда просят и туда, куда просят.

Ну, а стороне принимающей тоже пожелание – быть благодарными всем, кто вообще поднял, так сказать, свой афедрон и пошёл вам навстречу. Люди, бывает, сначала ведут себя не слишком благоразумно, а потом, если вы их тоже полюбите – будут вам лучшими помощниками.

Если вы объявляете сбор, уважаемые руководители фондов и разовых мероприятий – продумайте, кто будет принимать! Назначьте на эту почётную роль самого терпеливого и пунктуального человека. Объявите многократно, во сколько принимающие будут на месте и разместите вместе с просьбами о помощи подробный план прохода к пункту приёма. Проведите организационные беседы с теми, кто будет встречать.

Может быть, даже пойти на такой подвиг и где-то организовать уголок, в котором вы предложите пришедшим чашку чая? Девять откажется, а для десятого это будет очень важно. Ведь люди часто внезапно делают добрые дела, когда им самим тяжело – увидеть и поддержать такого человека иной раз не менее важное дело, чем то, ради чего он принёс свою лепту.

Иными словами, давайте будем облегчать жизнь не только нашим подопечным, но и всем участникам этих добрых дел. Каждый наш шаг навстречу друг другу важен и поможет нам не погрязнуть в претензиях и обвинениях в невнимании и неблагодарности.