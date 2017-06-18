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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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“У нее один здоровый, а у меня двое больных”

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Можно ли уставать маме с "двумя здоровыми детьми", и чьи трудности труднее - о дискуссии вокруг статьи Алеси Лонской размышляет Анна Уткина.
“У нее один здоровый, а у меня двое больных”

Историю пишет человек

Статья Алеси Лонской о вопросах удобства для мамы и малыша в церкви вызвала много споров и разногласий. Разногласия эти в основном касались возможности покормить младенца в храме, переодеть… Но я увидела и еще одну важную проблему, которую подняла эта дискуссия.

“Видно, что мама устала и пишет через призму своей усталости”, – возмущались читатели. Помню первый курс, занятие по журналистскому мастерству, где опытный мастер слова делился с нами секретами кухни.

– Какой должна быть информация?

Я первая подняла руку!

– Информация должна быть объективной.

Преподаватель тут же осадил меня: “не бывает объективной информации”. Историю пишет человек. Пишет, исходя из своего опыта, настроения, уровня интеллекта. Человек, который жил и любил, мыслил и страдал. И, конечно, уставал, не без этого. Запрещать быть живым нельзя ни молящемуся в храме, ни слесарю, ни сварщику, ни врачу, ни учителю, ни журналисту. Неточности в Библии, которые не касаются богодухновенных текстов, объясняются тем, что Библию писали люди, правда же? И там, где одному видится “целая толпа”, другой скажет “пришли несколько человек” (если он видел собрания и помасштабнее).

Давайте разберемся, кто больше устает

Что же до усталости, моей коллеге многие отказали в праве на усталость с “двумя здоровыми детьми”. Умолчу о том, что понятие “здоровый” весьма относительно, но выскажусь, потому что имею моральное право говорить об усталости с детьми “обычными” и “особенными”. Миром попираемый Пауло Коэльо, писатель для романтичных подростков, сказал: “каждый только сам знает глубину своих страданий. Тех, когда теряется смысл жизни”. Кто больше устает – мама одного здорового ребенка или двух больных? Мама трех мальчиков или четырех девочек? В жизни недопустима и преступна такая математика.

Кто больше уставал – я, считая себя мамой одной маленькой “здоровой” дочки или я, мама уже двух, как выяснилось, очень непростых детей, нуждающихся в реабилитации, дорогостоящих занятиях, нуждающихся, в конце концов, во мне больше, чем их “другие” ровесники? Три года назад я уставала гораздо больше!

Мне трудно было собраться – вот я, молодая энергичная женщина, которая целью своей жизни считала карьеру и самосовершенствование, вдруг стала жить знакомым всем молодым мамам днем Сурка. Кормить в 23:00, потом в 01:00, в 03:00, в 05:00 подъем. Завтрак себе на бегу, собрать на прогулку малышку, выяснить, что у нее насморк и раздеть, вызвать педиатра… Еще вчера ты была тем, к кому стучатся в кабинет: “Анна Олеговна, не подпишете?”, а сегодня вдруг стала “мамочкой Уткиной”. Я готовилась морально, но невозможно морально подготовиться к жизни, которой ты еще не изведал.

И вот родился мой младший сын, родился недоношенным. С двумя детьми, один из которых лежал в больнице, мне было проще управиться, чем тогда, с первой дочкой. Я знала, чего ждать и не надеялась, что младенец повиснет на мне покорной умильной мартышечкой, а я буду целый день только целовать его макушку в слинге до восемнадцатилетия. Я понимала, что есть “время жить и время умирать”, наступило время собраться, работать на пределе возможностей. Моему сыну понадобится помощь, понадобится больше помощи, чем доношенному малышу, – я жила с этой мыслью, и жить мне было понятнее и проще, чем четыре года назад, когда я немного растерялась перед новым этапом, в котором больше не принадлежала себе самой.

Это мой опыт. Допускаю, что моей соседке было легче, когда у нее был один малыш, а не три. Моей однокласснице было проще с сыном, а, как воспитывать девочек, она совсем не понимает. Может быть, весь мир сказал бы “ты сошла с ума, конечно, с одним ребенком проще”, но мне-то не было!

Никто не выгнал меня за то, что мои трудности менее трудны

Говорить измученному человеку – “ты не измучен, тебе только кажется”, это говорить пациенту “не может у вас там болеть”, если у него болит.

Почему-то мы допускаем, что у всех людей есть разные физические возможности. Не потому что один хуже, а другой лучше. Потому что один рожден тягать штангу, являть силу и мощь, а другой быть нежной гибкой балериной. Но вот моральные силы должны быть у всех одни. И, если нам просто, значит просто должно быть и другим. А, если нам тяжело с особенным ребенком, то мама относительно здорового устать не может.

Я недавно была с дочкой на приеме у врача в больнице, где лежат гораздо более “тяжелые” дети. Было очевидно, что наша проблема в очереди – самый легкий и безобидный вариант. Мы разговорились с другими родителями, делились своим опытом, контактами врачей. Никто не выгнал меня из своей песочницы за то, что мои трудности менее трудны.

“Я вас так понимаю, так вам сочувствую!”, – сказала мне мама, которая, конечно, меня не понимала, ведь ей выпало испытание серьезней и сложней… Но она сказала это из любви, потому что она – тоже человек и тоже мама.

Представить картину, когда Алеся приходит ко Христу, мы можем только, исходя из своего духовного опыта. Мой опыт говорит о том, что Господь не сказал бы: “извините, женщина, вы не могли бы покормить и обратиться попозже? И вообще, вы какая-то слишком усталая, лучше бы дома сидели”.

Что, если нам прекратить соревнование, кто “более лучше” устал, кому труднее и больнее и просто подарить друг другу немного любви, как сделал бы это Тот, перед Кем мы исповедуемся на самом деле?

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