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У Верховной Рады проходит молебен об Украинской Православной Церкви (прямая трансляция)

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18 мая. ПРАВМИР. У Верховной Рады проходит молебен об Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает корреспондент Правмира с места событий.
У Верховной Рады проходит молебен об Украинской Православной Церкви (прямая трансляция)
12.38
Все молятся – поют пасхальные песнопения.
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12.08
Вся площадь и весь парк заполнены молящимися. Люди очень дружелюбны, нарядны, поют молитвы вслух. Сейчас обеденный перерыв, верующие перекусывают. У микрофона священнослужители читают акафист святителю Николаю.
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12.04
Люди узнали, что Предстоятель здесь, и спешат к нему под благословение.
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11.15
Священники по очереди читают Акафист Воскресению Христову
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10.55
Только что Евангелие читал победитель вокального телешоу «Голос страны» на Украине священник Александр Клименко.
10.49
Юрий Бойко, Вадим Новинский и другие депутаты выходили из здания Рады, чтобы помолиться.
10.47.
“Когда нам не хватает хлеба, мы не выходим на протесты. Когда нам не хватает тепла и мы мерзнем, не выходим на протесты. Но когда посягают на наше вечное спасение, мы не можем молчать”, – говорит один из священников-участников молебна.
10.30
Молебен продолжает епископ Обуховский Иона.
Митрополит Владимир благодарит присутствующих за участие в молитве. Он также сказал, что верующие будут стоять и молиться, пока законопроекты не снимут с голосования.
10.26
“Мы пришли, потому что хотим обратиться к Богу с молитвой. Это самое главное. И этим мы хотим выразить свою христианскую и гражданскую позицию. Гонения на каноническую Церковь есть пока только в политической плоскости, до физических гонений не дошло. Надеемся, что наш голос будет услышан. Но вся надежда наша на Бога, а мы просто рады, что собрались вместе сегодня. Это не отчаяние, а часть нашей христианской жизни – наши проблемы, и удивляться этому не стоит”, – говорит Андрей из Киева.
10.00
Моление будет совершаться до тех пор, пока не будет озвучено решение Верховной Рады. Сначала совершат молебны все присутствующие епископы, затем начнут служить священики.
9.52
Пожилые участницы молебна сокрушаются, что охраняющие их военные слишком молоды. “Они нас будут бить или защищать?” – спрашивают друг у друга.
9.43
“Это молебен о мире в Украине, чтобы благословил Господь нашу страну миром. А если мы молимся и против – то только против распрей и раздоров”, – заявил корреспонденту Правмира епископ Бородянский Варсонофий.
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9.40
Молебен продолжает служить митрополит Почаевский Владимир.
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9.35
“Люди продолжают подходить сплошным потоком, мер безопасности не предпринято, доступ свободный. Духовенство прибыло со всей Украины, киевляне приходят сами, по зову сердца, без всякой централизованной организации”, – сообщил корреспонденту Правмира епископ Обуховский Иона.
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9.32.
Сестричество Запорожской епархии

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9.25

Богослужение возглавляет епископ Бородянский Варсонофий , викарий Киевской епархии. Молебен совершается перед иконой Покрова Божией Матери.

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9.19

Молитвенное стояние началось в 9 часов утра.

К Раде направляются потоки людей со стороны ближайшей станции метро, среди них много духовенства, родителей с детьми. Верующие, прибывшие из разных епархий, поют пасхальные песнопения, звучат молитвы о справедливых властях и воинстве.

На месте присутствуют пожарные службы, машины скорой помощи, милиция.

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