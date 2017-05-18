У Верховной Рады проходит молебен об Украинской Православной Церкви (прямая трансляция)

12.38

Все молятся – поют пасхальные песнопения.



12.08

Вся площадь и весь парк заполнены молящимися. Люди очень дружелюбны, нарядны, поют молитвы вслух. Сейчас обеденный перерыв, верующие перекусывают. У микрофона священнослужители читают акафист святителю Николаю.

12.04

Люди узнали, что Предстоятель здесь, и спешат к нему под благословение .

11.15

Священники по очереди читают Акафист Воскресению Христову

10.55

Только что Евангелие читал победитель вокального телешоу «Голос страны» на Украине священник Александр Клименко

10.49

Юрий Бойко, Вадим Новинский и другие депутаты выходили из здания Рады, чтобы помолиться.



10.47.

“Когда нам не хватает хлеба, мы не выходим на протесты. Когда нам не хватает тепла и мы мерзнем, не выходим на протесты. Но когда посягают на наше вечное спасение, мы не можем молчать”, – говорит один из священников-участников молебна.



10.30

Молебен продолжает епископ Обуховский Иона.

Митрополит Владимир благодарит присутствующих за участие в молитве. Он также сказал, что верующие будут стоять и молиться, пока законопроекты не снимут с голосования.

10.26

“Мы пришли, потому что хотим обратиться к Богу с молитвой. Это самое главное. И этим мы хотим выразить свою христианскую и гражданскую позицию. Гонения на каноническую Церковь есть пока только в политической плоскости, до физических гонений не дошло. Надеемся, что наш голос будет услышан. Но вся надежда наша на Бога, а мы просто рады, что собрались вместе сегодня. Это не отчаяние, а часть нашей христианской жизни – наши проблемы, и удивляться этому не стоит”, – говорит Андрей из Киева.



10.00

Моление будет совершаться до тех пор, пока не будет озвучено решение Верховной Рады. Сначала совершат молебны все присутствующие епископы, затем начнут служить священики.



9.52

Пожилые участницы молебна сокрушаются, что охраняющие их военные слишком молоды. “Они нас будут бить или защищать?” – спрашивают друг у друга.



9.43