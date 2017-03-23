Убийца Дениса Вороненкова скончался

23 марта. ПРАВМИР. Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова умер в больнице.

Киллер получил от охранника Вороненкова два ранения в область груди и сквозной выстрел в голову. Медики искусственно поддерживали сердечный ритм, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на ГПУ.

Убийца скончался на операционном столе. С территории больницы уехала полиция, со здания госпиталя сняли охрану. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что убийца имел украинское гражданство.

Телохранитель политика остается в больнице. Он также получил ранения, однако врачи сообщили, что они не смертельные.

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве. Об убийстве доложено президенту России Владимиру Путину. Президент Украины Петр Порошенко назвал преступление «терактом со стороны России». В России обвинения отрицают – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это не наша тема».

На Украину Вороненко эмигрировал в 2016 году вместе с женой, тоже экс-депутатом от «Единой России», оперной певицей Марией Максаковой. В России против него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В интервью украинским СМИ Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ. Кроме того, экс-депутат дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.