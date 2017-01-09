О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Убийца настоятельницы монастыря в Белоруссии была ее крестной дочерью

|
9 января. ПРАВМИР. 29-летняя женщина, подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря игумении Василиссы (Медведь), была ее крестной дочерью.
Убийца настоятельницы монастыря в Белоруссии была ее крестной дочерью
Игумения Василисса (Медведь). Фото: Светлана Курейчик / МЛЫН.by

“В последнее время эта раба Божия была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности, и она не до конца осознавала то, что делает”, – рассказал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в программе «Свет ТВ», сообщает TUT.BY.

По информации издания, в 2015 году женщину несколько раз штрафовала милиция за распитие спиртных напитков в общественном месте и пререкательство с сотрудниками МВД. Вскоре после этого она оказалась в Cвято-Ксениевском монастыре.

Епископ Вениамин рассказал, что женщина, совершившая преступление, психически нездорова. По совету одного из священнослужителей она пришла к настоятельнице за помощью, приняла крещение, и игумения Василисса стала ее крестной матерью.

Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Подозреваемая задержана, в отношении нее была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

8 января митрополит Минский и Заславский Павел совершил чин погребения игумении Василиссы.

Теги:
, ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря
В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря
Новостная служба "Православие и мир"

Подозреваемая направлена на психолого-психиатрическую экспертизу

Жительница Пермского края ушла в монастырь, оставив двух детей
Жительница Пермского края ушла в монастырь, оставив двух детей
Новостная служба "Православие и мир"

Женщину нашли судебные приставы

Проливные дожди повредили фрески в древнем грузинском монастыре
Проливные дожди повредили фрески в древнем грузинском монастыре
Новостная служба "Православие и мир"

Реставраторы пытаются спасти святыни

Благотворительный фонд
Евгений Стрельченко: купить лекарства, чтобы жить
Евгений Стрельченко: купить лекарства, чтобы жить
98% собрано / 15350 руб. осталось
Год обучения для Насти Задруцкой
Год обучения для Насти Задруцкой
86% собрано / 16300 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Изъятого у гражданки Узбекистана ребенка вернули матери
Новостная служба "Православие и мир"

Об этом сообщил правозащитник Бахром Исмаилов

"
Суд Владивостока отменил решение об уничтожении Библий
Новостная служба "Православие и мир"

Суд постановил, что книги нужно конфисковать, но не уничтожать,

"
Игумен Роман (Загребнев) запрещен в священнослужении
Новостная служба "Православие и мир"

Среди причин запрета - клевета на Церковное Священноначалие

Все статьи автора
Статьи Дня
Почему мы так долго молимся
Епископ Иона (Черепанов)

Для чего нужны длинные службы, и как молиться, если переутомился в офисе

Предчувствие любви: шаг навстречу Богу
Илья Аронович Забежинский

Мы верим в Царство Божие, но когда-то потом. Как переменить ум и…

Курение: какие ограничения коснутся граждан?
Редакция портала "Православие и мир"

Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию до 2022 года

самое читаемое

«Мам, ты говорила, больно не будет…»20,600

Умер директор фонда «Жизнь как чудо» Алексей Мошкович19,669

Родиться от Бога14,182

Спешите на службу, как в роддом к жене10,428

Игумен Роман (Загребнев) запрещен в священнослужении8,936

Не было такой… И не будет…7,619

Браслетик7,314

Господи, сделай меня ласточкой!5,284

Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы5,241

Предчувствие любви: шаг навстречу Богу4,810

лучшие авторы

Новостная служба52,200

Протоиерей Максим Денисенко20,600

Архимандрит Андрей (Конанос)15,713

Священник Константин Камышанов14,183

Ксения Симонова7,619

Нина Александрикова7,317

Илья Аронович Забежинский4,810

Епископ Иона (Черепанов)4,517

Александр Зверев3,087

Кеннет Грэм2,584

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта