Убийца настоятельницы монастыря в Белоруссии была ее крестной дочерью

9 января. ПРАВМИР. 29-летняя женщина, подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря игумении Василиссы (Медведь), была ее крестной дочерью.

“В последнее время эта раба Божия была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности, и она не до конца осознавала то, что делает”, – рассказал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в программе «Свет ТВ», сообщает TUT.BY.

По информации издания, в 2015 году женщину несколько раз штрафовала милиция за распитие спиртных напитков в общественном месте и пререкательство с сотрудниками МВД. Вскоре после этого она оказалась в Cвято-Ксениевском монастыре.

Епископ Вениамин рассказал, что женщина, совершившая преступление, психически нездорова. По совету одного из священнослужителей она пришла к настоятельнице за помощью, приняла крещение, и игумения Василисса стала ее крестной матерью.