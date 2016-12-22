Убийцу воронежского священника приговорили к 15 годам

22 декабря. ПРАВМИР. Воронежский областной суд приговорил уроженца Узбекистана по обвинению в убийстве священника в Бутурлиновском районе к 15 годам колонии.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, он признан виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Суд установил, что в конце октября 2015 года 26-летний мужчина находился в домовладении, расположенном в селе Пузево Бутурлиновского района Воронежской области, где обсуждал с хозяином жилища – настоятелем храма — вопросы, связанные с ремонтными работами, которые он должен выполнить в храме. Речь идет об иеромонахе Романе (Перове), настоятеле Покровского храма села Пузево Бутурлиновского района.

Во время общения мужчина с ножом напал на священника. Затем он перерезал ножом провод телефонного кабеля, чтобы иеромонах никому не смог сообщить о произошедшем, и стал искать в его доме деньги и ценные вещи. Обнаружив сейф, он потребовал сообщить код. Когда иерей сообщил код к сейфу, злоумышленник достал оттуда деньги, мобильный телефон, ключи от автомобиля и другие ценные вещи. После этого, похитив из гаража автомобиль и другое имущество на общую сумму свыше 580 тысяч, уехал. Иеромонах Роман от полученных ран скончался.

В пути следования у машины, в которой ехал убийца, спустило колесо. Увидев пост ДПС, он сам рассказал полицейским о преступлениях, которые совершил.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск о возмещении материального вреда в размере 116 тысяч рублей и компенсацию морального ущерба в размере 800 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.