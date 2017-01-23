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Участковый, спасший семью в Липецкой области, награжден ценными подарками

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23 января. ПРАВМИР. Участковый Руслан Загрядских, работающий участковым в Елецком районе Липецкой области, награжден за спасение семьи. Загрядских получил часы от имени главы администрации Липецкой области, а также ценный подарок – телевизор.
Участковый, спасший семью в Липецкой области, награжден ценными подарками
Фото: "Аргументы и факты"

Об этом сообщила телерадиокомпания «Елец».

Инцидент произошел 9 января 2017 года. Участкового вызвали на адрес из-за того, что в одной из квартир двухэтажного дома на станции Телегино длительное время был слышен плач грудного ребенка. На стук в дверь никто не открывал.

Загрядских узнал, что в квартире жили три человек. Он оценил обстановку и решил влезть в дом через окно, поскольку, чтобы взломать дверь потребовалось бы время для приезда спасателей.

Раздобыв лестницу в местном аэроклубе Зарядских вместе с сотрудником клуба Романом Василенко, поднялись на второй этаж, открыли окно и обнаружили всех жильцов квартиры в бессознательном состоянии с отравлением угарным газом. Пострадавших доставили в реанимацию, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Загрядских не считает свой поступок чем-то экстраординарным. «Я служу в органах 17 лет, за это время было всякое: и от хулиганов приходилось отбивать, и из-под поезда пострадавших вытаскивать. Такая уж наша работа — служить закону и людям», — цитирует полицейского АиФ.

Руслану Загрядских 40 лет. В органах внутренних дел он служит с 2000 года, а в должности участкового уполномоченного полиции – с 2014.

Ранее в МВД по Липецкой области сообщили о награждении благодарственном письмом и памятным подарком Романа Василенко.

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