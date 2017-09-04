Участники акции «Дети вместо цветов» собрали более 15 миллионов рублей в помощь тяжелобольным детям

4 сентября. ПРАВМИР. Участники акции «Дети вместо цветов», по предварительным итогам, собрали более 15 миллионов рублей в помощь тяжелобольным детям – подопечным фонда «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком».

Как сообщает пресс-служба фонда, предварительные итоги были подведены 1 сентября. Подробный отчет о пожертвованиях, поступивших в рамках акции, будет опубликован на сайте фонда «Вера» в начале октября. Помощи ждут 700 детей – подопечные детского хосписа «Дом с маяком» в Москве и Подмосковье и проекта «Помощь детям» фонда «Вера» в других регионах.

В этом году фонд получил 5084 заявки от разных классов на участие в акции «Дети вместо цветов». По предварительной договоренности, школьники дарили учителям на 1 сентября один букет вместо тридцати, а сэкономленные от покупки цветов средства родители переводили в помощь тяжелобольным детям.

К акции в этом году присоединились школьники из Москвы, Калуги, Кемерово, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ульяновска, Брянска, Самары, Саратова, Красноярска, Набережных Челнов, Сочи, Челябинска, Казани, Выборга, города Полярные Зори, Пятигорска, Липецка, Канска, Новороссийска, Орла, Рязани, Волгограда, Перми, Нижнего Новгорода, Петропавловска-Камчатского, Белгорода и поселка Трехгорка (в Челябинской области).

Акция — это возможность добавить дополнительный смысл к празднику — дню новых знаний и открытий. Потому что школьники становятся старше, узнавая о тех детях, которые тяжело болеют, а родители могут сплотиться ради общего дела. Главное, чтобы и учитель, и родители поддерживали начинание и участвовали в акции добровольно.

«Это праздник и учителя, и детей. И решение участвовать в акции – очень интимное, добровольное, это дело каждого учителя, каждого класса и каждой семьи», – говорит президент фонда «Вера» Юлия Матвеева.

По ее словам, «в тех школах, где решение было принято с общего согласия, без «обязаловки» – этот праздник запоминается надолго, его хочется повторить.

Для учителей в этом году фонд подготовил открытки, в которых школьники писали слова уважения и любви своим учителям. Открытки нарисовали в подарок фонду художники Ирина Красильникова и Алена Белякова.

В начале сентября волонтеры фонда «Вера» традиционно проводят в московских и подмосковных школах беседы о важности взаимопомощи, о смысле благотворительности, о тех, кому помогают «Дом с маяком» и фонд «Вера» – такие встречи получили название «уроки доброты».

«Первыми были шестиклашки: вдумчивые, рассудительные и при этом очень открытые. <…> Выяснили, что нужно сделать для того, чтобы в их школе могли учиться дети с ограниченными возможностями (пандусы, лифт, специально оборудованный туалет). При этом ребята понимают, что самое главное для таких детей — это их окружение, друзья, товарищи, сознательность общества и отношение к ним как к полноценным личностям», – рассказала о таком уроке одна из волонтеров фонда Юлия.

Другой волонтер – Ирина – вела «урок» в восьмом классе: «С этой матерой аудиторией разговаривали по-другому, больше про отношение и ответственность. Ребята, на самом деле, очень крутые — уже третий раз участвуют в акции. С ними мы составили список добрых дел, которые они готовы выполнить в текущем учебном году».