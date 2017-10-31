О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Жители Москвы и Химок собрали 2 тонны продуктов для малоимущих

|
31 октября. ПРАВМИР. Благотворительная акция в Москве и Химках была организована фондом продовольствия «Русь» совместно с магазином «Дикси»
Жители Москвы и Химок собрали 2 тонны продуктов для малоимущих
Фото: vk.com/foodbankrus

Жители Москвы и Химок за 4 дня собрали 2250 кг продуктов и непродовольственных товаров в рамках благотворительной акции «Продукты в помощь». Покупку в помощь нуждающимся все жалеющие могли сделать в магазинах сети «Дикси». Продукты и товары можно было оставить в специальных корзинах или передать дежурящим в магазинах волонтерам фонда продовольствия «Русь».

Сформированные благотворительные наборы сотрудники фонда передадут малообеспеченным, многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам, сообщает сайт фонда «Русь». Нуждающиеся в такой помощи жители Москвы и Химок смогут получить их в специальных пунктах выдачи.

Благотворительный проект «Продукты в помощь» компания «Дикси» в партнерстве с Фондом продовольствия «Русь» проводят в рамках программы «Неравнодушные соседи» с 2016 года. Акции проходили в разных городах России, за время их проведения помощь в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости получили более 3 тыс. семей.

 

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки
Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки
Новостная служба "Православие и мир"

Программа может заработать уже в следующем году

Россияне поддержали введение продовольственных карточек
Россияне поддержали введение продовольственных карточек
Новостная служба "Православие и мир"

В пользу инициативы высказались 78% россиян

Кому перепадут продукты по карточкам?
Кому перепадут продукты по карточкам?
Ирина Якушева

Бедные смогут себе позволить…

Благотворительный фонд
Алексутин Денис: Любовь vs. Лимфома
Алексутин Денис: Любовь vs. Лимфома
10% собрано / 1196467 руб. осталось
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
89% собрано / 20192.19 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ольга Голодец считает школьную программу по русскому языку неэффективной
Новостная служба "Православие и мир"

«Мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который всех детей ставит в тупик»

"
Владимир Путин: Никаких оправданий репрессиям быть не может
Новостная служба "Православие и мир"

«Знать, помнить, осудить. И только потом – простить».

"
Митрополит Иларион: Константинопольский Патриархат не признает раскол Украинской Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Для возвращения в лоно Церкви необходимо, чтобы раскольники принесли покаяние, считает митрополит

Все статьи автора
Статьи Дня
Новые открытия академика Зализняка в 2017 году (видео+текст лекции)
Андрей Анатольевич Зализняк

Кем был братан Терентия, куда сажали половников, как сварить полтину и другие…

Хеллоуин как подростковый протест: 4 совета родителям
Дарья Рощеня

Почему наших детей тянет играть в страшилки и смерть

Комсомольский шабаш во Дворце пионеров
Валерия Дикарева

Пока одни плакали по жертвам репрессий, другие повязывали детям красные галстуки

самое читаемое

Афонский старец о «Матильде»: «Этот фильм не снимали Божьим духом»16,291

«Раз мы расстались, пусть она никогда не будет счастлива»10,558

Как священник в день Хэллоуина с нечистью воевал8,581

Хэллоуин: опасно или просто весело?6,439

«За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью»5,443

Золотая осень в фотографиях3,830

Хеллоуин как подростковый протест: 4 совета родителям3,337

Церковь чтит память святого мученика Лонгина сотника2,170

День жертв политических репрессий. На помойке истории2,100

Политике не место там, где боль и кровь1,747

лучшие авторы

Анна Резникова16,895

Архимандрит Андрей (Конанос)10,558

Игумен Валериан (Головченко)8,581

Новостная служба7,363

Мария Цырлина6,439

Наталия Осипова5,444

Алан Тейлор3,831

Дарья Рощеня3,337

Протоиерей Игорь Прекуп2,100

Инокиня Евгения (Сеньчукова)1,747

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить