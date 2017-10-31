Жители Москвы и Химок собрали 2 тонны продуктов для малоимущих

31 октября. ПРАВМИР. Благотворительная акция в Москве и Химках была организована фондом продовольствия «Русь» совместно с магазином «Дикси»

Жители Москвы и Химок за 4 дня собрали 2250 кг продуктов и непродовольственных товаров в рамках благотворительной акции «Продукты в помощь». Покупку в помощь нуждающимся все жалеющие могли сделать в магазинах сети «Дикси». Продукты и товары можно было оставить в специальных корзинах или передать дежурящим в магазинах волонтерам фонда продовольствия «Русь».

Сформированные благотворительные наборы сотрудники фонда передадут малообеспеченным, многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам, сообщает сайт фонда «Русь». Нуждающиеся в такой помощи жители Москвы и Химок смогут получить их в специальных пунктах выдачи.

Благотворительный проект «Продукты в помощь» компания «Дикси» в партнерстве с Фондом продовольствия «Русь» проводят в рамках программы «Неравнодушные соседи» с 2016 года. Акции проходили в разных городах России, за время их проведения помощь в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости получили более 3 тыс. семей.