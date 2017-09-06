Ученики предупреждали директора школы из Ивантеевки о готовящемся нападении

6 сентября. ПРАВМИР. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что одноклассники напавшего на учительницу юноши предупреждали директора школы о готовящемся нападении.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», – заявила Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ Анной Кузнецовой, ее цитирует Интерфакс.

Накануне учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека, из них трое детей, выпрыгнувший из окон школы. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.

Старшеклассник был задержан после нападения, у него найдены два самодельных взрывпакета. Мишонова сообщила, что с подростком работают специалисты, которые выясняют мотивы его действий. Возбуждено дело о хулиганстве, его расследование взято под контроль центральным аппаратом СКР.