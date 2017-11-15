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Ученые нашли эффективный способ лечения T-клеточной лимфомы

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15 ноября. ПРАВМИР. Ученые Кардиффского университета в Англии нашли способ поиска и уничтожения аномальных T-клеток, которые приводящие к развитию онкологического заболевания – T-клеточной лимфомы.
Ученые нашли эффективный способ лечения T-клеточной лимфомы
Фото: pixabay.com

По данным исследований, ученые смогли найти способ уничтожения раковых Т-клеток без повреждения здоровых. Таким образом, иммунная система больного остается дееспособной. Информация об этом опубликована на сайте MedicalXpress,  сообщает РИА «Новости»,

Лимфомы возникают вследствие перерождения иммунных клеток – лимфоцитов двух типов B-клетки и T-клетки. С В-клеточными лимфомами ученые уже научились бороться. Т-клеточная лимфома  является одним из самых агрессивных  видов онкологии, которая с трудом поддается лечению.

T-клетки борются с возбудителями заболевания, используя рецепторы, состоящие из двух видов генов  –  C1 или C2. Когда во время болезни клетка перерождается в злокачественную, все дефектные клетки несут только один тип рецептора. Теперь препараты на основе антител, специфичных к такому рецептору, могут уничтожать все больные клетки,  оставляя при этом здоровые. А это значит, что иммунная система человека будет продолжать защищать его от инфекций.

Доказать эффективность и безопасность клинических тестов препарата на людях – задача ближайшего будущего. Ученым еще предстоит несколько этапов исследований.

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