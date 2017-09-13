Ученые нашли сходство черепов Николая II и Александра III

Пежемский рассказал, что ученые при проведении исследований применили несколько новых методик, в частности провели фиксацию анатомических аномалий черепа, которые передаются по наследству и никак не влияют на здоровье.
«Многие даже не знают, что обладают, например, дополнительным отверстием в костях или каким-нибудь редким шовчиком. Эти небольшие отклонения от «привычного» строения скелета обычно хорошо фиксируются и позволяют наметить родственные связи между людьми. Впрочем, ничего яркого мы пока не нашли – за одним исключением. На черепе № 4 (предположительно принадлежит императору Николаю II) обнаружилась вставочная косточка Os triquetrum, которая изредка образуется в месте схождения затылочной и теменных костей. Такая же косточка описана нами на черепе Государя Александра III», – сообщил Пежемский в интервью порталу «Православие.ру».
Также он подтвердил, что на голове, предположительно, Николая II были найдены следы удара саблей. «На этом черепе действительно есть след от одного или двух последовательных ударов острым рубящим оружием. Это костная мозоль, хорошо зажившая старая травма», – сказал эксперт.
В то же время он призвал дождаться результатов генетических экспертиз, поскольку у генетиков, по его словам, «доказательная база значительно мощнее».
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.
В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Следствие установило, что они принадлежали членам царской семьи – Николаю II, его 46-летней супруге Александре Федоровне, их дочерям – 22-летней Ольге, 21-летней Татьяне, 17-летней Анастасии, а также лицам из их окружения – 53-летнему Евгению Боткину, 40-летней Анне Демидовой, 62-летнему Алоизию Труппу и 48-летнему Ивану Харитонову. Эти останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга в 2008 году.
Годом ранее, 29 июля 2007 года, при проведении археологических раскопок в 70 км к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии. В настоящее время они хранятся в Госархиве РФ.
Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых, чтобы подтвердить подлинность останков.
Церковь принадлежность останков царской семье не признала. В том же 2015 году была создана церковная комиссия для изучения результатов исследования останков.
«Позиция Русской Православной Церкви по вопросу установления подлинности останков была и остается неизменной. Церковь настаивает на обеспечении максимальной объективности, научности, абсолютной открытости и максимальной прозрачности исследования на всех этапах его проведения», — говорилось в заявлении Синодального информационного отдела.
«Эти требования связаны с тем, что останки царственных страстотерпцев после положительного заключения экспертов и церковного решения должны почитаться как святые мощи. «Последнее невозможно без всеобщей и безусловной рецепции результатов исследования, оспаривание которого может создать разделения в обществе и Церкви», — утверждается в документе.