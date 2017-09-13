Ученые нашли сходство черепов Николая II и Александра III

13 сентября. ПРАВМИР. Член патриаршей комиссии по изучению «екатеринбургских останков», кандидат биологических наук и эксперт-антрополог Денис Пежемский сообщил об установлении схожих особенностях на черепах, принадлежащих императору Александру III и, предположительно, Николаю II.

Пежемский рассказал, что ученые при проведении исследований применили несколько новых методик, в частности провели фиксацию анатомических аномалий черепа, которые передаются по наследству и никак не влияют на здоровье.

«Многие даже не знают, что обладают, например, дополнительным отверстием в костях или каким-нибудь редким шовчиком. Эти небольшие отклонения от «привычного» строения скелета обычно хорошо фиксируются и позволяют наметить родственные связи между людьми. Впрочем, ничего яркого мы пока не нашли – за одним исключением. На черепе № 4 (предположительно принадлежит императору Николаю II) обнаружилась вставочная косточка Os triquetrum, которая изредка образуется в месте схождения затылочной и теменных костей. Такая же косточка описана нами на черепе Государя Александра III», – сообщил Пежемский в интервью порталу «Православие.ру».

Также он подтвердил, что на голове, предположительно, Николая II были найдены следы удара саблей. «На этом черепе действительно есть след от одного или двух последовательных ударов острым рубящим оружием. Это костная мозоль, хорошо зажившая старая травма», – сказал эксперт.

В то же время он призвал дождаться результатов генетических экспертиз, поскольку у генетиков, по его словам, «доказательная база значительно мощнее».