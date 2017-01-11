Ученые НИУ ВШЭ исследовали влияние дома на психологию человека

11 января. ПРАВМИР. В Высшей школе экономики вышла книга «Дом как жизненная среда человека», сообщает сайт вуза. Авторы исследуют, каким образом человек влияет на свой дом и как дом изменяет человека.

«Если в доме недостаточно места для отдыха и развития, а психологическая обстановка в семье оставляет желать лучшего, то может возникнуть состояние отчуждения. Одна из его характеристик — сокращение времени, проводимого в родных стенах», – приводится цитата из книги на сайте вуза.

Одна из тем, поднятых в книге — образ дома. Ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что этот образ в сознании современного человека весьма многогранен.

«Дом как пространство одновременно стабильное и легко изменяемое (через замену штор, перестановку мебели) может быть очень мощным ресурсом для самоподдержки обитателей: местом, где удается отдохнуть, сосредоточиться, «разложить по полочкам» сложные переживания, заняться творчеством. Дом может быть местом с историей, напоминающим о семье, а может быть еще не реализованной мечтой», – говорится в тексте книги.

Авторы также рассматривают такие понятия как привязанность к дому и отчуждение от него. Чем дольше человек живет на одном месте, тем больше он к нему привязан, подтвердили результаты опроса, проведенного учеными среди более 300 москвичей и жителей Подмосковья.

«Привязанность к месту, как и другие формы привязанности, также может быть иррациональной, дисфункциональной или «небезопасной» для ментального здоровья и целостности личности. Так, например, сильная зависимость от своего дома усиливает ригидность в отношении других мест жизнедеятельности и может препятствовать свободе действий человека, ограничивать его активность и развитие в целом», – пишут авторы.

Авторами книги выступили кандидаты психологических наук Наталья Дмитриева и София Резниченко, а также профессор департамента психологии НИУ ВШЭ Софья Нартова-Бочавер и научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Александра Бочавер.