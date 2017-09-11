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Ученые СПбГУ займутся идентификацией останков семьи Николая II

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11 сентября. ПРАВМИР. Следственный комитет России планирует привлечь ученых Санкт-Петербургского Государственного университета идентификации останков семьи последнего российского императора Николая Второго.
Ученые СПбГУ займутся идентификацией останков семьи Николая II
Здание СПбГУ

Соглашение о сотрудничестве СКР и университета было подписано девятого сентября.

Глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что планируется привлечь ученых СПбГУ к расследованию, посвященному идентификации останков семьи последнего российского императора.

«СПбГУ располагает уникальным оборудованием для проведения геномных исследований: биобанком, набором секвенаторов, собственными методиками и запатентованным на международном рынке программным обеспечением. Наши ученые заслужили международное признание в этой области, и теперь их знания и опыт смогут помочь в сложных расследованиях, ведь в работе следователей и исследователей довольно много общего», – цитирует пресс-служба университета ректора Николая Кропачева.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Следствие установило, что они принадлежали членам царской семьи – Николаю II, его 46-летней супруге Александре Федоровне, их дочерям – 22-летней Ольге, 21-летней Татьяне, 17-летней Анастасии, а также лицам из их окружения – 53-летнему Евгению Боткину, 40-летней Анне Демидовой, 62-летнему Алоизию Труппу и 48-летнему Ивану Харитонову.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок в 70 км к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии. В настоящее время они хранятся в Госархиве РФ.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.

Церковь принадлежность останков царской семье до сих пор не признала.

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