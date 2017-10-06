Учителем года стал историк из Петербурга

6 октября. ПРАВМИР. Победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из Петербурга.

Имя победителя было озвучено на торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце.

Абсолютный победитель получил звание Лучшего учителя и награду в виде Большого хрустального пеликана из рук министра образования Ольги Васильевой и ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего. При этом все финалисты получили Малых хрустальных пеликанов и звание победителей.

«Я убежден, что мы с вами можем абсолютно все благодаря нашим детям, нашим ученикам, таким как мои пятиклассники, которые всегда больше других верят в своего учителя… Огромное счастье наконец-то привезти большого пеликана на берега Невы», — цитирует Демакова РИА Новости.

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года. В этот раз в нем принимают участие учителя из всех 85 регионов страны. Победителем конкурса в 2016 году стал учитель русского языка и литературы Александр Шагалов из Краснодарского края. Финал конкурса традиционно приурочен к профессиональному празднику — Дню учителя, который отмечается 5 октября.