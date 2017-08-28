Учителю не нужны 30 букетов в ведрах и тазах

Цветы и подарки в школе давно уже стали странным ритуалом. Учителям не обидно не получить цветы 1 сентября, но некоторым непонятно, почему люди хотят жертвовать и быть благородными за счет них.

Когда-то давным-давно мама моя работала учителем. И в суматошном первом сентября из года в год был один странный момент. Когда на школьном дворе торжественная линейка уже закончилась, а до дома и праздничного обеда мы еще не добрались. Странным был как раз момент перехода – физического, из школы в дом (недалеко, полтора квартала). Потому что букеты.

Букетов всегда было по количеству учеников, три десятка. Двадцать лет назад они все почти были дачные: гладиолусы и астры, от души, охапками. Море цветов – это красиво, ярко, дух захватывает. Но ровно до тех пор, пока не встаешь перед выбором: что с ними делать?

Часть охапок, примерно тридцатая, оставалась в классе, в вазе. Остальное нужно было нести домой. По пути неизбежно отдельные цветки падали на асфальт и оставались там лежать. У некоторых ломались стебли, у других сминались лепестки. Нежные цветы превращались просто в массу, красота – в помеху, вызывавшую раздражение и чувство крайнего неудобства.

Неудобно было нести, неудобно выкинуть (мысль вообще кощунственная, за нее сразу становилось стыдно), неудобно было все это распределять по ведрам, вазам и тазам уже дома. Да и вообще, цветы в ведре, лишь бы куда поставить, – это странно. Но по-другому никак, вряд ли у кого-то дома есть 30 ваз. И по-настоящему всегда радовал только один букет, тот, что оставался в классе на учительском столе. Стоял себе спокойно и самодостаточно, не теряя ни смысла, ни красоты.

Сейчас, двадцать лет спустя, на первое сентября происходит ровно то же самое, только с дачными гладиолусами идти уже как-то не комильфо. Все те же 30 букетов (с взвинченными 31 августа ценами на них), все то же недоумение, что с ними делать, все те же неудобства с их распределением.

И все тот же вопрос: зачем столько? Зачем вообще каждому из 30 учеников дарить учительнице букет? Думала, какие могут быть ответы. “Так принято”, “Ну, а как без цветов?”, “Потому что это праздник”, “В знак уважения”, “Чтобы порадовать”.

Но чтобы порадовать, достаточно одного.

Например, от всего класса: когда родители заранее собрались, созвонились, списались в вайбере, выбрали элегантный, задорный, веселый, роскошный, строгий, сдержанный, необычный, в общем, подходящий именно вашей учительнице букет, и подарили. С заботой о человеке, его вазах и ведрах, осмысленно и действительно желая сделать приятное.

А сэкономленные деньги (в Москве и Петербурге исчисляемые десятками тысяч с класса), не ушедшие в ведро, не упавшие на асфальт, не сломанные в руках, не увядшие на послезавтра, можно перевести тем, кому нужна срочная помощь на лечение.

Можно так же, как и букет, выбрать всем классом, внимательно и с заботой, кому вы хотите помочь. Все вместе и дружно. Для детей это станет первым уроком в школьном году, уроком осмысленности, поддержки и помощи. Для взрослых – теплым чувством приобщения к чему-то важному и большому.

Десятки тысяч рублей, отданных легко, не задумываясь, для спасения чьей-то жизни. Ух! Вот уж где, чтобы порадовать! И вот уж где хорошо, когда “так принято!”. Хорошее получится первое сентября.

Фатима Богатырева, учитель начальных классов школы Неформального Образования «Апельсин», Петербург

Мне совсем не обидно, что мне не принесут букетов 1 сентября

– Это было предложение одной из мам. Не могу сказать за всех, но большинство сразу подхватили идею. Если кто-то и был против, то он никак не проявил себя. Мне совсем не обидно, что мне не принесут букетов 1 сентября. Наоборот радостно. Может быть, благодаря этой акции произойдет массовое освобождение от стереотипа, когда каждый родитель считает должным подарить учителю букет, не понимая, зачем это делает он, зачем это делает ребенок, надо ли действительно это учителю.

Получается, что многие делают это совсем формально. Понятно, что формально это знак выражения благодарности учителю, но ведь его можно выражать не только цветами и не только 1 сентября.

И, как было предложено людьми, которые это все затеяли, можно ведь подарить один букет. Или это могут быть просто слова не обязательно 1 сентября, а в тот день, когда хочется говорить благодарности.

Когда в моем личном опыте это происходило, когда подходили родители и говорили какие-то слова, не по графику, а спонтанно и изнутри, было видно, что эти слова исходят из сердца, что родители действительно благодарны. И это, конечно, не сравнить.

Не говоря уже о том, что вообще эта акция очень важна для людей, которые могут и хотят помочь. Это проявление общественного осознания проблемы. Мне кажется, это хорошая идея на уровне России. Очень впечатлили цифры. Когда задумываешься, сколько тратится денег на 8 марта, 14 февраля, 1 сентября, возникает внутренний протест. Но, честно говоря, внешне я с ним ничего не делала. Здорово, что нашлись такие люди и организовали это.

Лиля Брайнис, бывший учитель обществознания, лицей 1535, Москва

Цветы и подарки уже давно стали странным ритуалом

– На мой взгляд, акция “Дети вместо цветов” – это очень крутое переосмысление устаревших ритуалов и традиций. Раньше цветы было не достать, поэтому дарить их было важно и ценно. До сих пор помню, как моя учительница литературы пронзительно рассказывала, что сама стояла в очереди за тремя гвоздиками к первому сентября и каким знаком внимания, почтения и уважения это было.

Сегодня в школе цветы и подарки превращаются в обязательство, а не в искреннее желание кого-то поздравить. Когда я работала учителем, у меня не проходило ощущение, что мы все: и дарители, и принимающие – заложники странного ритуала. И если подарка не будет – это как будто преступление.

Как здорово, что учителя и родители находят в себе силы поставить эту традицию под вопрос. Как хорошо, что появилась идея оживить ритуал, придать ему новый, гораздо более осознанный и живой смысл.

Ведь цель образования не только в том, чтобы объяснять детям как правильно, но и показывать на собственном примере.

Слова взрослого часто остаются для ребенка неосуществимой идеей. А действия создают пространство реальности, расширяют зону ближайшего развития. И благодаря акциям вроде этой вдруг оказывается, что таким простым, будничным действием можно сделать нечто большее. От этой акции возникает чувство общности, причастности и созидания.

И еще, что не менее важно, тема болезни и смерти перестает быть табуированной в разговоре с детьми. Вдруг становится принятым, нормальным, что кто-то болеет и умирает. Но даже в этом случае можно не проходить мимо и облегчить чью-то жизнь. И идея о том, что если кого-то нельзя вылечить не значит, что ему или ей нельзя помочь, становится очень понятной, конкретной, реальной и осуществимой.

Любовь, учитель одной из московских школ

Почему учитель должен стать поводом для чужого благородства

– Мне нравятся идеи благотворительности, и сама я, в той или иной степени, ей занималась, я помогала детским домам. Но как учитель в том году я столкнулась с такой ситуацией: на первое сентября принесли очень много цветов, потому что я была руководителем пятого класса. Понятно, новый учитель, классный руководитель, конечно, несут цветы. И именно первого сентября я об акции не знала.

Через неделю на родительском собрании я первым делом поблагодарила за цветы. И тут одна из родительниц достаточно громко, так, чтобы и мне было слышно, сказала: «Лучше бы она пожертвовала все эти деньги в фонд». Причем именно от этой родительницы я получила самый большой и шикарный букет. Меня это сильно задело, слышать такое было неприятно и обидно.

А как раз за эту неделю, с первого сентября до родительского собрания, я узнала об этой акции от своих коллег. В нашей школе никто не знал, но многие мои знакомые учителя из других школ в ней участвовали. Упрек этой мамы заставил меня и саму задуматься, и с коллегами обсудить. И я услышала мнения, которые мне самой близки.

Во-первых, учителям зачастую не хватает признания. Я понимаю, что это работа, за нее мы получаем деньги. Но это работа с сильной человеческой отдачей, и иногда очень важно получать признание. Его гораздо меньше, чем упреков, недовольств, требований. Работа на износ. Цветы на первое сентября для многих учителей являются таким «спасибо». И не всегда от этого легко отказаться. Это первое.

Вторая мысль: почему учитель опять должен выступать в роли человека-жертвователя? «Давайте я пожертвую приятным мне получением букетов цветов ради чего-то и кого-то другого». Почему женщины на 8 марта получают цветы, а учитель должен быть первым, кто отказывается из благородства?

И третья мысль, которая кажется мне самой важной. Она связана с упреком мамы, который я услышала в кулуаре.

Я не очень понимаю, почему лично я, например, должна стать тем поводом, который заставит взрослых людей быть благородными. Я не очень понимаю, почему они сами не могут собрать деньги и передать в любой фонд?

Детский, зоозащитный, у нас их достаточно много. Почему они не могут взять и сделать это сами? Без того, чтобы я, как человек, как профессионал, как учитель, чего-то лишилась? Пока я не сделаю этот шаг и не откажусь от цветов, они сами не могут? Это мне кажется странным.

Да, действительно, очень красивая акция. Да, действительно, я считаю, что благотворительность это хорошо, и фондам нужно помогать. Но взрослый человек должен делать это сам. Вот с детьми такие акции проводить, устраивать благотворительные ярмарки в школе, что-то вместе собирать для других детей, когда ты ребенку показываешь пример, – это мне кажется нормальным и входит в мои обязанности. А вот учить этому родителей странно.