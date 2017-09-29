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Учредитель благотворительного фонда в Иркутске сам подкинул миллион

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29 сентября. ПРАВМИР. Учредитель благотворительного фонда «Оберег» в Иркутске признался, что сам подбросил 1 млн рублей, который во вторник якобы нашли его сотрудники в сумке с пожертвованными вещами.
Учредитель благотворительного фонда в Иркутске сам подкинул миллион

«Я, Александр Соболев, искренне и со всей ответственностью приношу извинения за подброшенный мною миллион. В свое оправдание хочу заявить, что злого умысла не имел, делал это осознано с целью обратить внимание на неприятную особенность нашего общества», – написал он в группе фонда в фейсбуке.

По его мнению, проблемой современного общества является «любовь к яркой, смазливой новости, к хайпу».

«Почему вам так интересно, что кто-то подбросил миллион, а когда эта же сумма каждый месяц без пафоса тратится на абсолютно реальные, осязаемые дела, помогает конкретным живым людям – это обыденно и не интересно? <…> Я легко мог утаить реальное происхождение этого миллиона, и никто никогда бы не узнал, откуда он попал в комнату с вещами, но принципиально иду на признание», – написал Соболев.

Учредитель пояснил, что во вторник «ради эксперимента» деньги, предназначенные на текущие расходы фонда, отнес не в кассу, как обычно, а в пункт приема вещей, и попросил сотрудников разместить фотографию в группе в соцсети.

«Мы не предполагали, что этот хайп получит такое распространение. Немного опешили от 20 звонков журналистов и семерых с честными глазами “случайно потерявших деньги” в первые три часа после публикации поста. Не поверите, к нам приходили даже реальные следователи из маленького районного центра», – отметил Соболев.

Соответствующий пост появился также в группе фонда в соцсети «Вконтакте»:

Ранее сообщалось, что утром 26 сентября сотрудники фонда, который помогает оставшимся без жилья одиноким матерям в Иркутске, обнаружили 1 млн 17,5 тыс. рублей в сумке с пожертвованными вещами, оставленной неизвестным в пункте приема-раздачи благотворительной помощи.

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