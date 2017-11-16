Уфимского врача будут судить за стерилизацию девушки-инвалида без ее ведома

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением проводится в отношении заведующей гинекологическим отделением Городской клинической больницы №13. Пресс-служба СК РФ по республике Башкортостан сообщает, что она обвиняется по статье «Халатность».
Опекун недееспособной девушки обратилась в гинекологическое отделение в июле 2015 года. Она попросила сделать своей подопечной медицинскую стерилизацию.
«Несмотря на отсутствие судебного документа на проведение операции по стерилизации недееспособной девушки, заведующая отделением дала указание хирургу на стерилизацию и сама ассистировала ему», – говорится в сообщении СК РФ.
Обвиняемая врач не признала свой вины.
Судебное разбирательство по данному инциденту назначено на 29 ноября.