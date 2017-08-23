Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в Ростове-на-Дону

23 августа. ПРАВМИР. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после крупного пожара в Ростове-на-Дону.

Дело возбуждено «по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность».

Глава МЧС Владимир Пучков сообщал, что пострадавшими в результате пожара признаны 602 человека.

Мэр города Виталий Кушнарев пообещал, что среди жителей сгоревших домов проведут опрос, хотят они переехать или восстановить своим дома.

По его словам, в ближайшие два-три дня люди будут находиться в пунктах временного размещения, затем их должны будут переселить в гостиницу.

Пожар в районе частной застройки в центре Ростова-на-Дону начался 21 августа и продолжался сутки. Его потушили спустя сутки. Огонь повредил более 100 домов. После пожара 58 человек обратились за медицинской помощью, один человек погиб.

По одной из версий район подожгли. Жители ранее неоднократно получали угрозы поджогом.