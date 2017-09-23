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Уголовное дело заведено на лидера «Христианского государства»

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23 сентября. ПРАВМИР. Следственные органы завели уголовное дело на лидера движения «Христианское государства – Святая Русь» Александра Калинина, он задержан.
Уголовное дело заведено на лидера «Христианского государства»
Сотрудники полиции в кинотеатре "Люксор" перед предпремьерным показом фильма "Матильда" Фото ТАСС

 

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)», — сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Уголовное дело связано с принуждением кинопрокатчиков к отказу от показа «Матильды».

Как пояснила Волк, речь идет о попытках заставить кинотеатры отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя «под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что Калинин ранее был отпущен под подписку о невыезде после допроса по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката, представляющего интересы режиссера «Матильды». Однако затем лидера «Христианского государства» повторно задержали «по вновь открывшимся обстоятельствам».

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