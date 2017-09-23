Уголовное дело заведено на лидера «Христианского государства»

23 сентября. ПРАВМИР. Следственные органы завели уголовное дело на лидера движения «Христианское государства – Святая Русь» Александра Калинина, он задержан.

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)», — сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Уголовное дело связано с принуждением кинопрокатчиков к отказу от показа «Матильды».

Как пояснила Волк, речь идет о попытках заставить кинотеатры отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя «под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что Калинин ранее был отпущен под подписку о невыезде после допроса по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката, представляющего интересы режиссера «Матильды». Однако затем лидера «Христианского государства» повторно задержали «по вновь открывшимся обстоятельствам».