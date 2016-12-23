23 декабря. ПРАВМИР. Угонщики ливийского пассажирского самолета начали отпускать заложников.

На свободе уже оказались 25 человек из 118 пассажиров самолета, передает РБК со ссылкой премьера Мальты. Сейчас вторая группа пассажиров начала покидать захваченный лайнер.

Неизвестные угнали пассажирский самолет A320 внутренних ливийских авиалиний. Лайнер, на борту которого находятся 118 человек, приземлился в аэропорту Мальты. По информации телеканала «Аль Арабия», угонщики ливийского самолета потребовали предоставить им политическое убежище в одной из стран ЕС.

Оба угонщика — граждане Ливии в возрасте до 25 лет. Они также требуют освободить из тюрем в Ливии заключенных и безопасного коридора для выхода боевиков из города Бенгази.