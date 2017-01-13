Украденного из больницы ребенка могут оставить на воспитание похитившей его женщине

13 января. ПРАВМИР. Младенца, украденного из больницы в Дедовске в 2014 году, могут оставить на воспитание похитившей его женщине.

Женщина, похитившая младенца из больницы в Дедовске в 2014 году, выпущена из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следователями принято решение об избрании в отношении 40-летней подозреваемой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Она уже освобождена из изолятора временного содержания», – говорится в сообщении.

Представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что для установления личности мальчика проводится генетическая экспертиза. Ее результаты будут получены не раньше, чем через месяц. Соответствующее исследование назначено также для проверки предоставленного документа на признаки фальсификации.

Петренко заверила, что Следственный комитет будет действовать в интересах ребенка, которого могут оставить на воспитание похитившей его женщине, так как «он может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой».

Отмечается, что мужу женщины, похитившей младенца, разрешили навещать малыша, который был направлен на обследование в медучреждение.

«Учитывая интересы ребенка, супругу подозреваемой, которого похищенный малыш считал своим отцом, выдано разрешение на его посещение в детском отделении больницы», – рассказали в пресс-службе.