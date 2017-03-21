Украина может запретить визит Юлии Самойловой в Киев

21 марта. ПРАВМИР. Решение о запрете на въезд на Украину для российской исполнительницы Юлии Самойловой подготовила Служба безопасности Украины.

«Решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну – соответствующий документ уже подготовлен», – сказал глава СБУ Василий Грицак, его цитирует «Интерфакс».

Причиной запрета назван визит в Крым.

«Я хочу подчеркнуть, что моя позиция как руководителя спецслужбы – закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину», – сообщил Грицак.

Ранее сообщалось, что Россию на Евровидении-2017 будет представлять Юлия Самойлова с песней «Flame is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

СБУ сообщила, что проверит информацию о возможных визитах Самойловой в Крым. Исполнительный директор конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой решение должны принимать украинские власти.

Согласно украинскому законодательству посещение Крыма не с украинской территории является правонарушением и основанием для запрета на въезд в страну.