Украина может запретить визит Юлии Самойловой в Киев

«Решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну – соответствующий документ уже подготовлен», – сказал глава СБУ Василий Грицак, его цитирует «Интерфакс».
Причиной запрета назван визит в Крым.
«Я хочу подчеркнуть, что моя позиция как руководителя спецслужбы – закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину», – сообщил Грицак.
Ранее сообщалось, что Россию на Евровидении-2017 будет представлять Юлия Самойлова с песней «Flame is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
СБУ сообщила, что проверит информацию о возможных визитах Самойловой в Крым. Исполнительный директор конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой решение должны принимать украинские власти.
Согласно украинскому законодательству посещение Крыма не с украинской территории является правонарушением и основанием для запрета на въезд в страну.