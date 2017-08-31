Улицу в Москве назовут в честь Эльдара Рязанова

Решение принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова. Ранее предложение увековечить память Рязанова поддержали президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.
Рязанову в этом году исполнилось бы 90 лет.
Улицей Эльдара Рязанова станет проектируемый проезд №6021 протяженностью более километра между улицей Обручева и улицей Новаторов. Вблизи этой улицы находится киноклуб-музей «Эльдар», основателем и художественным руководителем которого был Рязанов.
Режиссер скончался 30 ноября 2015 года в Москве. Практически все его фильмы стали народными хитами – «Зигзаг удачи», «Берегись автомобиля!», «Гусарская баллада», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные» и многие другие.