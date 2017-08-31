Улицу в Москве назовут в честь Эльдара Рязанова

31 августа. ПРАВМИР. Улицу в Обручевском районе на юго-западе Москвы назовут именем режиссера Эльдара Рязанова.

Решение принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова. Ранее предложение увековечить память Рязанова поддержали президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.

Рязанову в этом году исполнилось бы 90 лет.

Улицей Эльдара Рязанова станет проектируемый проезд №6021 протяженностью более километра между улицей Обручева и улицей Новаторов. Вблизи этой улицы находится киноклуб-музей «Эльдар», основателем и художественным руководителем которого был Рязанов.

Режиссер скончался 30 ноября 2015 года в Москве. Практически все его фильмы стали народными хитами – «Зигзаг удачи», «Берегись автомобиля!», «Гусарская баллада», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные» и многие другие.