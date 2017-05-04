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Ульяна Меньшикова: «В День Победы начинаем петь ровно в 11»

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«День Победы», «Темная ночь», «Эх, дороги», «В землянке» и другие военные песни будут петь все желающие 9 мая под руководством регента Ульяны Меньшиковой.
Ульяна Меньшикова: «В День Победы начинаем петь ровно в 11»

«Победный хор» в честь деда

– Как возникла идея «Победного хора»?

Ульяна Меньшикова. Фото: Facebook / Сергей Румянцев

Ульяна Меньшикова. Фото: Facebook / Сергей Румянцев

–  Спонтанно месяца за полтора до 9 Мая – социальные сети и СМИ оживились материалами против «Бессмертного полка», где сама суть праздника ставилась под сомнения. Поэтому просто захотелось продемонстрировать, что 9 мая – это важная для всех нас дата.  А что может сделать это лучше, чем песни?

У меня дед, Иван Нестерович Соловиченко, попал в фашистский плен почти в самом начале войны, провел там четыре года, возглавлял тайную партячейку. Он писал стихи, музыку, знал очень много песен, и помогал людям выжить. Причем не только поддерживал бодрость духа узников в немыслимых условиях, но и устраивал побеги. Сам не раз бежал. Последний раз – через Польшу.

Есть в семье такая история про этот побег. Дед – человек был не религиозный. И вот бежал, устал, то ли задремал, то ли привиделось – стоит перед ним хуторянка и говорит: «Иван, вставай». «Как тебя зовут?», – спрашивает дед. «Мария», – отвечает «хуторянка» и  подробно объясняет, куда ему идти: места-то не знакомые, кругом леса… И мы все понимаем, это не просто земная Мария. Это Та, которая для нас является образцом Материнской Любви, – Матерь Божия.

Именно в память своего деда я решила провести флешмоб – акцию, которую назвали «Победный хор». Написала об этом пост, очень много людей перепостили, многие приходили на репетиции. В результате у Большого в прошлом году в 11 часов утра собралось около 100 человек.

– Как люди могут узнать об акции?

– Мы рассказываем о мероприятии в социальных сетях, заинтересовались многие московские группы, от многих идет колоссальная поддержка. В этом году мы чуть-чуть расширили репертуар – из-за того, что пришел удивительный народ.

Это не профессиональные музыканты, а очень талантливые поющие люди, с которыми я начинаю репетировать и понимаю, что через 10-15 минут с ними уже можно из песни делать какой-то художественный материал, а не просто правильно пропевать текст и мелодию.

Возраст участников – от 6 до 80 лет. Через одну группу в социальных сетях пришли дамы, которым хорошо за 75, красивые, элегантные, они пели с нами в Сокольниках на репетиции. Пожилые люди, оказывается, очень активно пользуются соцсетями.

– Какие песни  вы исполняли в прошлом году?

– С большим удовольствием, на большом подъеме мы пели «День Победы», «Темная ночь», «Эх, дороги», «В землянке», «Катюша», «Смуглянка», «Я люблю тебя, жизнь», «Моя Москва», «На безымянной высоте», а потом пошли с «Бессмертным полком». В этом году мы хотим встроиться в одну из его колонн и сделать ее поющей, потому что люди подхватывают такую инициативу.

Репетиции для всех желающих – 8 мая в 12 часов в певческой школе Рождественского монастыря. Могут прийти все, кто хочет.

Акция "Победный хор" в 2016 году. Фото: Shustov Alexey / Facebook

Акция “Победный хор” в 2016 году. Фото: Shustov Alexey / Facebook

Они стояли и молчали, оказалось – немцы

– Как вообще все происходит? Начинают петь одни люди, потом подходят другие?

– Это любительский, я подчеркиваю, народный хор. Если придут профессионалы, то, они, конечно, тоже будут петь. Но сделать так, чтобы один начинал, другой подхватывал, с народным хором невозможно. Мы просто встаем так, как обычно встаёт большой хор. А уж желающие присоединяются.

– Как реагируют прохожие на такой необычный хор?

– В прошлом году наша акция вызвала большой интерес, ее многие снимали на видео, многие фотографировали, останавливались, пели. Некоторые – одну-две песни и дальше и шли по своим делам. Другие оставались с нами до конца. У нас были распечатанные тексты – для людей, которые хотят петь, но не всегда знают слова.

Помню ветеранов из Одессы. Один из них – очень высокий, пока мы пели, стоял все время возле меня, а потом, когда я развернулась, схватил меня и начал обнимать: «Спасибо, спасибо вам огромное!»

Еще во время нашей акции неподалеку стояла группа людей лет шестидесяти, все хорошо были одеты и прекрасно выглядели. Стояли и молчали, не пели со всеми. Я наблюдала и думала: как так, неужели люди не знают ни одной песни? Они же все на слуху. Когда эта группа подошла благодарить, оказалось, что это немцы, туристы из Германии.

Кстати, в Германию очень давно эмигрировала моя подруга, у нее дочь уже выросла – девочке сейчас 17 лет, по-русски она весьма посредственно разговаривает. В сети девочка увидела видео с этой акции и загорелась… В этом году они приезжают в Москву специально на 9 мая – дочка подруги хочет участвовать в шествии Бессмертного полка и петь с нами. Она заранее стала учить военные песни…

– А если у человека нет ни слуха, ни голоса, а присоединиться к вам хочется?

– Если у человека, как ему кажется, нет ни слуха, ни голоса, но он хочет участвовать – пусть обязательно приходит! Моя задача не показать, насколько мы красивый хор, а продемонстрировать, что песня объединяет вообще всех, независимо от того, умеют ли они петь. Патологически не могущих петь – единицы, их можно пересчитать по пальцам, я вам серьезно говорю. На моей памяти обычно из 45 человек «гудочников» (так их называют, в том смысле, что стоят и гудят в одну дуду, не идут за мелодическим ритмом) – два-три человека.

Но в целом кому-то хватает месяца, кому-то нужно полгода позаниматься, и человек начинает потихонечку подстраиваться. Он не выдает каких-то больших результатов, как серьезный солист, но может петь в хоре, повторять мелодию. Ничего страшного я в этом не вижу. Наоборот, очень интересно показать человеку, который 40 лет считал, что он не поет, что все-таки может и у него получаться.

Еще раз подчеркну, на «Победный хор» нужно приходить всем, кто хочет, для кого это важно, вне зависимости от способностей. Ведь в итоге общее звучание получается чудесным, жизнеутверждающим.

У людей была живая боль, они писали песни от души

– Когда вы впервые стали что-то осознанно понимать про Великую Отечественную?

– Не было прямо резкого «вдруг». Я росла с этой генетической памятью. Дед умер задолго до моего рождения, когда моей маме было 13 лет. У нас всегда был культ памяти деда, его вспоминали, цитировали. Причем, как оказалось, не только родственники. Через двадцать лет после его смерти человек с Западной Украины разыскивал Ивана Нестеровича через газету «Алтайская правда». Фамилии он не знал, у него было только фото. Ему хотелось поблагодарить деда за то, сколько человеческих жизней он спас. Деда называли Иван с Алтая.

9 мая всегда был большим семейным праздником, мы приезжали к бабушке в деревню, вспоминали деда, пели военные песни.

Нас не нужно было принуждать радоваться этому празднику, и ни у кого даже отдаленно не возникало мысли, что это не великий праздник. Да и как могла возникнуть такая мысль!

Много тогда еще было в живых ветеранов фронта и тыла. Они о войне говорили немного, но когда пели песни военных лет или о войне, то плакали. Всегда. И я понимала, что война – это серьезно. Ведь для ребенка нет ничего страшнее, чем плачущие взрослые.

– А какие песни о войне особенно дороги вам?

– Одна из самых дорогих – «Эх, дороги…». Ее любил дед и ее всегда пели в память о нем.

– А как вы относитесь к песням о войне послевоенных лет? Высоцкого, например?

– Замечательно. Когда 9 мая мы ездили в деревню, у нас в машине звучали именно песни Высоцкого. «Письмо», «Он не вернулся из боя» и многие другие его песни о войне я знаю наизусть.

Много песен о войне, написанных после – гениальны. У людей была живая боль, они писали от души. Так, что это действует на людей и сегодня. Есть и современные прекрасные песни. Думаю, это генетическая память, она помогает понять и почувствовать…

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Акция “Победный хор” в 2016 году

– Что именно вы имеете в виду, когда говорите «генетическая память»?

– Отвечу примером. На репетицию акции «Победный полк» в прошлом году вместе с моими студентами пришла девочка – одиннадцатиклассница. Она не собиралась петь, говорила, что ей не нужно, что она просто пришла за компанию с подругой и просто ее ждет. А потом я увидела, как эта девочка, услышав впервые песню «Журавли», плачет, изо всех сил пытаясь сдержать слезы. 9 мая она пришла на флешмоб.

Начинаем петь ровно в 11

– Какие-то негативные высказывания по поводу акции были?

– Кроме положительных эмоций, кроме “спасибо” от радостных и довольных людей, я других не видела. Критика, непонимание – все это было незначительно и единично. Как, например, несколько человек, зная, что я регент церковного хора, сказали: «Мы не придем, потому, что здесь – Церковь». В смысле Церковь как организация. Хотя она не имеет никакого отношения к акции – все это личная инициатива. Я никогда никому веры не навязывала.

Ульяна Меньшикова. Фото: Ефим Эрихман

Ульяна Меньшикова. Фото: Ефим Эрихман

– После прошлогодней акции вы продолжаете общаться с теми, кто пел тогда?

– После прошлогодней акции наш народный хор продолжил занятия, мы учили народную музыку. Кто-то захотел ходить в храм, участвовать в богослужениях с хором. Кому-то это совсем не надо, но мы все чудесно занимаемся и чудесно общаемся – буквально все подружились.

Занятия пришлось приостановить – у меня в Барнауле заболели родители, и я только приехала от них на «Победный хор», потом снова вернусь к родителям. Как только с ними все будет в порядке, надеюсь, что занятия хора и наши встречи продолжатся.

– Для чего эта акция нужна лично вам?

– В прошлом году это была радость со слезами на глазах. Ведь это было чудесно – видеть такое количество воодушевленных людей, причем каждый пришел со своей историей, как с историей деда – у каждого дед, прадед, бабушка, у всех кто-то участвовал в войне, война коснулась каждой семьи.

Акция "Победный хор" в 2016 году. Ульяна Меньшикова / Facebook

Акция “Победный хор” в 2016 году. Ульяна Меньшикова / Facebook

И люди пришли не просто попеть грустные или веселые песни, они пришли почтить память родственников, дорогих предков, которые подарили нам Победу. Мы их помним. И, надеюсь, будут помнить наши дети и дети детей. Не случайно же среди поющих много тех, кто приводит с собой своих малышей.

Для тех, кто хочет прийти: мы собираемся 9 мая в 10 часов у станции метро Трубная – там единственный выход у памятника, быстро решаем организационные вопросы и начинаем петь ровно в 11.

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