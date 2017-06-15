Умер актер Алексей Баталов

15 июня. ПРАВМИР. Народный артист СССР и РСФСР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни в Москве.

«Алексей Владимирович умер на 89-м году жизни в одной из московских больниц. В январе он сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор Алексей Владимирович не покидал больничные стены в течение пяти месяцев», – сообщила газета «Комсомольская правда» со ссылкой на близкого друга Баталова Владимира Иванова.

Актер скончался во сне. 14 июня к нему в палату приходил священник, который причастил Баталова, сообщило издание.

Баталов родился в 1928 года во Владимире в театральной семье. Актер окончил в 1950 году Школу-студию МХАТ.

Актер сыграл в десятках отечественных кинофильмов, среди них «Девять дней одного года», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Дело Румянцева», «Москва слезам не верит».

Баталов снял фильм по повести Юрия Олеши «Три Толстяка» и повести «Шинель» Николая Гоголя.

Баталов – Герой Социалистического Труда, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, народный артист СССР, обладатель Ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, имеет два Ордена Ленина, а также Императорский орден Святой Анны II степени.