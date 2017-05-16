Умер актер и благотворитель Олег Видов

16 мая. ПРАВМИР. Актер Олег Видов скончался в возрасте 73 лет в США от осложнений после онкологической болезни.

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг, скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», – цитирует РИА Новости супругу актера Джоан Борстин.

Олег Видов сыграл в кинофильмах «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и других.

В 1985 году Видов переехал в Лос-Анджелес. После распада СССР много раз приезжал в Россию.

В США актер продолжил карьеру. Он снимался в кинофильмах вместе с Арнольдом Шварценеггером, Микки Рурком, Уорреном Битти, стал героем телесериалов.

Помимо актерской карьеры, Видов занимался благотворительностью и сотрудничал с ООН и Красным Крестом для доставки гуманитарной помощи жителям Сараево, Могадишо и Анголы.

В 2007 году Видов стал сооснователем центра по лечению алкогольной и наркотической зависимости в Калифорнии.