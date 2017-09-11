Умер Архиепископ Берлинский и Германский Феофан

11 сентября. ПРАВМИР. Архиепископ Берлинский и Германский Феофан скончался в понедельник, 11 сентября, после продолжительной болезни.

Об этом сообщил в Facebook наместник единственного в Берлинской и Германской епархии Георгиевского мужского монастыря игумен Даниил (Андрис Ирбитс).

«Дорогие братия и сестры! Мне трудно сейчас собраться с мыслями, мне больно писать эти строки… Сегодня в 15:00 после продолжительной болезни отошел ко Господу наш Архиепископ Берлинский и Германский Феофан… Просим ваших молитв!», – написал игумен Даниил.

Архиепископ Феофан (в миру Галинский Олег Иванович) родился 8 июля 1954 года в городе Белая Церковь Киевской области Украины. После окончания средней школы учился в Днепропетровском химико-технологическом институте.

В 1972 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем — в Ленинградскую духовную академию.

4 января 1976 года пострижен в монашество, 7 января рукоположен во иеродиакона, 17 апреля 1977 года — во иеромонаха.

В 1977 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, назначен преподавателем и помощником инспектора академии. В 1977-1979 гг. стажировался в Восточно-церковном институте (Регенсбург, ФРГ), затем преподавал в Ленинградских духовных школах. В 1980 года избран секретарем Совета ЛДА, заведующим кафедрой литургики. В январе 1985 года назначен и. о. инспектора Ленинградских духовных школ.

14 февраля 1985 года возведен в сан архимандрита. С апреля 1985 года доцент, с августа 1985 года инспектор Ленинградских духовных школ. 7 февраля 1986 г. назначен заместителем председателя ОВЦС.

11 января 1987 г. хиротонисан во епископа Каширского, викария Московской епархии. С 19 июля 1988 г. настоятель подворья Русской Православной Церкви в г. Карловы Вары (Чехия).

С 31 января 1991 г. — управляющий Берлинско-Лейпцигской епархией, с 25 декабря 1991 г. — епископ Берлинский и Лейпцигский.

С 22 декабря 1992 г. — епископ Берлинский и Германский.

23 февраля 1996 г. возведен в сан архиепископа.

С 26 февраля 1994 г. — член Синодальной богословской комиссии.

Решением Священного Синода от 5 мая 2015 г. (журнал № 35) возложены обязанности представителя Московского Патриархата в Германии.