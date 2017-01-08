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Умер директор фонда «Жизнь как чудо» Алексей Мошкович

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Умер директор фонда «Жизнь как чудо» Алексей Мошкович

Сегодня, 8 января, умер основатель и директор благотворительного фонда помощи детям с заболеваниями печени «Жизнь как чудо» Алексей Мошкович. Об этом пишет портал «Милосердие.Ру».

«Утром не стало нашего Алексея Мошковича. Мы скорбим и пока не можем поверить в это. Наш Учредитель Фонда, это был один из самых светлых людей», — говорится в кратком сообщении, которое появилось на сайте фонда.

«Горе. Ушел потрясающий Алексей Мошкович, учредитель фонда «Жизнь Как Чудо». Молодой, светлый, красивый. Человек, который сделал столько добра. У него осталось пятеро детей. Он был глубоко верующим православным христианином. Прошу, помолитесь о новопреставленном Алексее», — написала в Facebook телеведущая Тутта Ларсен.

Алексей Мошкович с дочерью

Алексей Мошкович с дочерью

Алексей Мошкович был партнером, заместителем генерального директора в группе «АБМ-партнерство». Имел 20-летний опыт работы на фондовом и финансовом рынках. Окончил Институт Международных Экономических Связей ИМЭС и аспирантуру по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». Фонд «Жизнь как чудо» был основан братьями Алексеем и Борисом Мошковичами в 2009 году для комплексного решения вопросов и проблем, связанных с помощью детям с тяжелыми заболеваниями печени.

«Проекты фонда направлены на помощь детям из малообеспеченных семей, страдающим тяжелыми заболеваниями печени. Мы не хотим, чтобы человеческая жизнь зависела от наличия или отсутствия исчисляемой суммы денег у людей, попавших в беду», — сообщается на сайте БФ «Жизнь как чудо».

«Почему я занимаюсь благотворительностью? Наверное, потому же, почему я занимаюсь своей семьей, почему работаю, почему хожу в храм, почему люблю и дышу», — такими были слова Алексея Мошковича.

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