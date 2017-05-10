Умер кинокритик Даниил Дондурей

Об этом в социальной сети Facebook сообщил режиссер Виталий Манский.
«Невозможно произнести эти слова… Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я бы хотел сейчас говорить бесконечно об этом чистейшем и абсолютно умнейшем человеке», — написал Манский.
Кинорежиссер отметил, что Дондурей в последнее время болел.
Даниил Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусство кино», входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте.
В 2016 году стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему вручена почетная награда «За вклад в кинематографические науки, критику и образование».