Умер космонавт Виктор Горбатко

17 мая. ПРАВМИР. В Москве на 83-м году жизни скончался космонавт Виктор Горбатко.

“Последнее время он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в госпитале Мандрыка, где и скончался сегодня в реанимации”, – сообщил агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли Свой первый космический полет Горбатко совершил в октябре 1969 года на космическом корабле «Союз-7» с целью проведения миссии в рамках программы стыковки. 11-го и 13-го октября стартовали два других корабля «Союз-6» и «Союз-8» — впервые был совершен групповой полет 3-х кораблей. Задача миссии состояла в обмене космонавтами между кораблями «Союз-7» и «Союз-8», посредством перехода через стыковочный узел. В этот момент экипаж «Союз-6» должен был вести видеосъемку происходящего. Но система автоматической стыковки кораблей дала сбой. Из-за отсутствия требуемых элементов для ручной стыковки попытка совершить ее окончилась неудачно. Миссия была досрочно завершена и корабли сошли с орбиты. 17-го октября «Союз-7», совершив 80 витков вокруг Земли, успешно приземлился около Караганды. Виктор Горбатко стал Героем СССР, а также с 1970-го года – председателем Советской Федерации парашютного спорта

Второй полет был совершен в феврале 1977 года на космическом корабле «Союз-24» и орбитальной станции «Салют-5». Космонавт Горбатко и бортовой инженер – Юрий Глазков отправились на «Салют-5», представляя 2-ю экспедицию на эту орбитальную станцию.

Команда провела на борту станции 16 суток, в результате чего программа полета в полной мере была выполнена. В связи с ухудшением здоровья космонавтов Жолобова и Волынова, экипаж второй экспедиции складировал в свой корабль баллоны части атмосферы станции. Предполагалось, что в ней могли оказаться токсичные вещества. Кроме того, перед отстыковкой от станции, команда загрузила в автономную капсулу спуска результаты экспериментов в виде фотопленки и других материалов. Эта капсула самостоятельно, уже после отстыковки корабля «Союз-24», отправилась на Землю, где приземлилась на территории СССР.

Космонавты Горбатко и Глазков успешно возвратились на Землю 25-го февраля 1977-го года. За проявленную смелость во время полета, а также вклад в отечественную космонавтику Виктор Васильевич во второй раз получил «Золотую Звезду» Героя СССР.

Третий и последний полет выдающегося космонавта начался 23-го июля 1980-го года в роли командира экипажа «Союз-37». Вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном он отправился на станцию «Салют-6». Экипаж провел на станции неделю, выполнив все поставленные задачи – возвратился на Землю.