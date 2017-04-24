Умер литературный переводчик Сергей Ильин

24 апреля. ПРАВМИР. Литературный переводчик Сергей Ильин скончался 24 апреля в Москве в возрасте 68 лет.

Об этом сообщила Colta со ссылкой на главу Института книги Александра Гаврилова.

Сергей Борисович Ильин родился в 1948 году в Саратове, окончил физический факультет Саратовского университета (1971), кандидат физико-математических наук. Работал учителем физики и астрономии, программистом.

Литературным переводом занимался с начала 1980-х годов. Автор переводов с английского произведений Владимира Набокова (в том числе романов «Пнин», «Бледное пламя», «Под знаком незаконнорожденных» и «Ада»), Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Ричарда Форда, Стивена Фрая, Марка Твена, Джоан Роулинг и других.