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Умер митрофорный протоиерей Леонид Кузьминов

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30 декабря. ПРАВМИР. После продолжительной болезни скончался настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище – митрофорный протоиерей Леонид Кузьминов.
Умер митрофорный протоиерей Леонид Кузьминов
Протоиерей Леонид Кузьминов

Как сообщил «Правмиру» священник Борис Зыкунов, отец Леонид умер 29 декабря в Москве. Отпевание состоится в храме святителя Николая на Преображенском кладбище в субботу, 31 декабря в 10.30 – 11.00, после заупокойной Божественной Литургии, начало Божественной Литургии в 9.00.

Протоиерей Леонид Кузьминов на протяжении последних 35 лет, с 1981 года был настоятелем храма святителя Николая на Преображенском кладбище в Москве. Также являлся председателем Совета православных церковных приходов Преображенского монастыря.

Леонид Матвеевич Кузьминов родился 18 апреля 1932 года в среднеазиатском городе Янги-Юль, расположенном в 30 км от города Ташкент. В 1947–1953 годах штатный псаломщик Храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Янги-Юль Ташкентской епархии.

В 1953 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1961-м – Ленинградскую духовную академию.

13 марта 1955 года рукоположен в сан диакона, 20 марта 1955 года – в сан пресвитера, и назначен служить в храме пророка Илии города Серпухов.

22 декабря 1956 года переведен в Успенский храм Новодевичьего монастыря в Москве, где прослужил 25 лет.

В 1961 году стал сотрудником Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС). Участвовал в деятельности Издательского совета РПЦ, размещавшегося тогда на территории Новодевичьего монастыря.

В 1965 году возведен в чин протоиерея. В 1974-м стал настоятелем Успенского храма Новодевичьего монастыря в Москве – в те годы второго по значимости собора РПЦ после Елоховского кафедрального собора.

Протоиерей Леонид Кузьминов благословляет французского композитора Поля Мориа в Новодевичьем монастыре. Москва. 1978. Фото Сергея Смирнова.

Протоиерей Леонид Кузьминов благословляет французского композитора Поля Мориа в Новодевичьем монастыре. Москва. 1978. Фото Сергея Смирнова.

6 февраля 1981 года был назначен настоятелем храма свт. Николая на Преображенском кладбище в Москве. В том же году награжден правом ношения митры.

В 1980-х годах, будучи секретарем Хозяйственного управления Московской Патриархии, активно участвовал в подготовке празднования юбилея 1000-летия Крещения Руси.

24 августа 1993 года был назначен и. о. настоятеля Патриаршего подворья при храме Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье. 1 августа 2016 года был освобожден от этой должности с выражением благодарности за понесенные труды по воссозданию, благоукрашению и становлению литургической жизни храма. За прошедшие 23 года отец Леонид полностью восстановил его, и в храме велись регулярные богослужения.

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