Умер народный артист СССР Зураб Соткилава

18 сентября. ПРАВМИР. Народный артист СССР, оперный певец Зураб Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», – сказал Урин.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Окончил Тбилисский политехнический институт и Тбилисскую консерваторию.

В 1965—1974 годах — солист Грузинского театра оперы и балета. С 1966 по 1968 год стажировался в миланском театре Ла Скала у Динаро Барра.

В 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве в партии Хозе («Кармен» Ж. Бизе), в 1974 году вошел в оперную труппу театра.

В 1976—1988 годах преподавал в Московской консерватории, с 1987 года — профессор кафедры сольного пения. В 2002 году вернулся к преподавательской работе в Московской консерватории.

В июле 2015 года заявил о том, что тяжело болен онкологическим заболеванием. После операции в Германии и курса лечения в России певец вернулся к творческой деятельности.

Народный артист СССР (1971). Лауреат двух Государственных премий Грузии (1983, 1998).