Умер поэт-фронтовик Ион Деген

28 апреля. ПРАВМИР. Танкист-ас, ветеран Великой Отечественной войны, поэт Ион Деген умер в Израиле в возрасте 91 года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма Абрама Гринзайда.

«Мне только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер. Он очень болел. Ион для нас был знаменем, мы его очень ценили», – сказал руководитель одного из крупнейших ветеранских объединений Израиля.

Деген ушел на фронт добровольцем со школьной скамьи. Заканчивал войну командиром танковой роты, имея на боевом счету 16 подбитых немецких танков и самоходных артиллерийских установок. Несколько раз был ранен. У него множество наград и два представления к званию Героя Советского Союза.

Литературную славу ему принесло стихотворение «Мой товарищ, в смертельной агонии…», но своим любимым он называл другое – «Воздух вздрогнул…», которое было написано в 1942 году во время боев на Северном Кавказе.

Всего танкист, ставший после войны врачом-ортопедом и переехавший в Израиль, написал полтора десятка книг прозы и поэзии.