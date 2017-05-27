Умер политолог и экс-советник президента США Картера Збигнев Бжезинский

27 мая. ПРАВМИР. Американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский скончался в США в возрасте 89 лет.

О смерти Бжезинского сообщила его дочь Мика, он скончался в городе Фоллс Черч. Бжезинский – уроженец Варшавы, он долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. Збигнев Бжезинский был женат, имел троих детей.