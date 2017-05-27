Умер политолог и экс-советник президента США Картера Збигнев Бжезинский

О смерти Бжезинского сообщила его дочь Мика, он скончался в городе Фоллс Черч.
Бжезинский – уроженец Варшавы, он долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США.
Збигнев Бжезинский был женат, имел троих детей.
О смерти Бжезинского сообщила его дочь Мика, он скончался в городе Фоллс Черч.
Бжезинский – уроженец Варшавы, он долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США.
Збигнев Бжезинский был женат, имел троих детей.
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