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Умер последний человек на Земле, родившийся в XIX веке

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15 апреля. ПРАВМИР. Итальянка Эмма Морано, родившаяся 29 ноября 1899 года, скончалась в возрасте 117 лет и 137 дней.
Умер последний человек на Земле, родившийся в XIX веке

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на врача женщины Карло Бава. О смерти врач узнала от опекуна. Долгожительница скончалась днем 15 апреля в своем доме.

Бава рассказала, что в последний раз виделась с Морано 14 апреля. По ее словам, женщина поблагодарила доктора «и держала за руку как обычно».

Морано была последним из известных людей на Земле, родившимся еще в XIX веке, а статус старейшего жителя планеты Морано приобрела после того, как в мае 2016 года скончалась американка Сузанна Мушатт Джонс, родившаяся 6 июля 1899 года.

Эмма Морано родилась в коммуне Чивьяско на севере Италии. В последнее время женщина жила у озера Лаго-Маджоре. Она входила в пятерку старейших людей, живших когда-либо.

Морано была старшей из их восьми детей в семие. Члены ее семьи также оказались долгожителями: мать, тетя и некоторые из ее братьев и сестер прожили больше 90 лет, а сестра умерла в 102-летнем возрасте.

В октябре 1926 года женщина вышла замуж за Джованни Мартинуцци (1901—1978), а в 1937 году у них родился ребенок, который умер в 6-месячном возрасте. В 1938 году Морано фактически развелась с мужем, несмотря на то, что пара всегда оставалась формально в браке. На пенсию вышла в 1975 году.

Морано жила одна. Рассказывая о секрете долголетия, говорился, что никогда не принимала лекарств, ежедневно съедала по три яйца, иногда позволяла себе немного шоколада и рюмку домашнего бренди. Называла себя оптимисткой и говорила, что ее жизнь продлил факт недолгого замужества.

В 2011 году была удостоена чести рыцаря ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

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