Умер психотерапевт Федор Василюк

18 сентября. ПРАВМИР. Советский и российский психотерапевт профессор Федор Ефимович Василюк скончался 17 сентября в Москве на 64-м году жизни.

Федор Василюк — доктор психологических наук, был заведующим кафедрой индивидуальной и групповой психотерапии Московского городского психолого-педагогического университета, президентом Ассоциации Понимающей психотерапии.

Василюк известен своими исследованиями в области методологии психологии, психологии сознания, психотерапии и христианской психологии.

В 1980-е годы он работал клиническим психологом в психиатрической больнице в Крыму, участвовал в создании одного из первых в стране специализированных социально-психологических центров, а с 1988 года – в создании Института человека АН СССР.

В 1990 году организовал Центр психологии и психотерапии, а в 1991 году создал «Московский психотерапевтический журнал» и стал его главным редактором.

Был сотрудником Психологического института РАО, заведующим лабораторией научных основ психотерапии и психологического консультирования, основал и возглавил в Московском городском психолого-педагогическом университете и первый в России факультет психологического консультирования.

В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему «Понимающая психотерапия: опыт построения психотехнической системы».