О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
21
сентября
в 19:00
Вторая встреча “Киноклуба Правмир”
Навигация
Важные темы:

Умер психотерапевт Федор Василюк

|
18 сентября. ПРАВМИР. Советский и российский психотерапевт профессор Федор Ефимович Василюк скончался 17 сентября в Москве на 64-м году жизни.
Умер психотерапевт Федор Василюк

Федор Василюк — доктор психологических наук, был заведующим кафедрой индивидуальной и групповой психотерапии Московского городского психолого-педагогического университета, президентом Ассоциации Понимающей психотерапии.

Василюк известен своими исследованиями в области методологии психологии, психологии сознания, психотерапии и христианской психологии.

В 1980-е годы он работал клиническим психологом в психиатрической больнице в Крыму, участвовал в создании одного из первых в стране специализированных социально-психологических центров, а с 1988 года – в создании Института человека АН СССР.

В 1990 году организовал Центр психологии и психотерапии, а в 1991 году создал «Московский психотерапевтический журнал» и стал его главным редактором.

Был сотрудником Психологического института РАО, заведующим лабораторией научных основ психотерапии и психологического консультирования, основал и возглавил в Московском городском психолого-педагогическом университете и первый в России факультет психологического консультирования.

В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему «Понимающая психотерапия: опыт построения психотехнической системы».

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Крик о немощи
Крик о немощи
Протоиерей Игорь Гагарин

Протоиерей Игорь Гагарин о том, стоит ли бить тарелки в гневе

Умерла депутат Госдумы профессор Ирина Евтушенко
Умерла депутат Госдумы профессор Ирина Евтушенко
Новостная служба "Православие и мир"

Евтушенко с 1998 года возглавляла кафедру акушерства и гинекологии СибГМУ

Умер Архиепископ Берлинский и Германский Феофан
Умер Архиепископ Берлинский и Германский Феофан
Новостная служба "Православие и мир"

Архиепископ Феофан скончался после продолжительной болезни

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
8% собрано / 198092 руб. осталось
Городецкий Артем: Остановить рак
Городецкий Артем: Остановить рак
52% собрано / 125000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь чтит память пророка Захарии и праведной Елисаветы
Новостная служба "Православие и мир"

Они были родителями Иоанна Предтечи

"
Родителям, отказавшимся прививать детей, могут снизить оплату больничных
Новостная служба "Православие и мир"

Также разрабатывается законопроект против дезинформации о профилактике заболеваний

"
В Москве около 5 тысяч спасателей участвовали в молебне в честь иконы «Неопалимая Купина»
Новостная служба "Православие и мир"

Пожарные и спасатели особо почитают этот образ Богородицы

Все статьи автора
Статьи Дня
Галя
Катерина Гордеева

Письмо Галечке про шесть лет жизни без нее от Катерины Гордеевой

Анна Данилова: Правмир – это не СМИ в классическом понимании
Дарья Рощеня

Даниловские чтения: священники, издатели и документалисты о православии сегодня

Как будто времени совсем мало
Лидия Мониава

Лидия Мониава вспоминает об ушедшей Галине Чаликовой

самое читаемое

«Ни на одну секунду я не могу представить себе, что не родила бы Мотьку»24,630

Почему треть России считает, что детям-инвалидам лучше не рождаться6,786

Я была уверена, что справлюсь с материнством «на ура»5,166

Крик о немощи4,640

Больше всего молитесь за мир!3,880

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев извинился перед мамой девочки-инвалида2,898

Бегущий навстречу Богу2,854

В Церкви предложили называть православными только религиозные организации2,337

В Одессе трое детей погибли при пожаре в оздоровительном лагере1,258

Родителям, отказавшимся прививать детей, могут снизить оплату больничных1,017

лучшие авторы

Юлия Берман24,548

Новостная служба11,533

Инокиня Евгения (Сеньчукова)7,262

Евгений Глаголев6,762

Архимандрит Андрей (Конанос)6,615

Анна Уткина6,549

Редакция портала "Православие и мир"6,350

Татьяна Мишкина5,137

Протоиерей Игорь Гагарин4,631

Анна Резникова4,567

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть