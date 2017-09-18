Умер психотерапевт Федор Василюк

Федор Василюк — доктор психологических наук, был заведующим кафедрой индивидуальной и групповой психотерапии Московского городского психолого-педагогического университета, президентом Ассоциации Понимающей психотерапии.
Василюк известен своими исследованиями в области методологии психологии, психологии сознания, психотерапии и христианской психологии.
В 1980-е годы он работал клиническим психологом в психиатрической больнице в Крыму, участвовал в создании одного из первых в стране специализированных социально-психологических центров, а с 1988 года – в создании Института человека АН СССР.
В 1990 году организовал Центр психологии и психотерапии, а в 1991 году создал «Московский психотерапевтический журнал» и стал его главным редактором.
Был сотрудником Психологического института РАО, заведующим лабораторией научных основ психотерапии и психологического консультирования, основал и возглавил в Московском городском психолого-педагогическом университете и первый в России факультет психологического консультирования.
В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему «Понимающая психотерапия: опыт построения психотехнической системы».