Умер ученый-эколог Алексей Яблоков

11 января. ПРАВМИР. Эколог Алексей Яблоков скончался во вторник в Центральной клинической больнице на 84-м году жизни после тяжелой болезни.

Об этом сообщается на сайте партии «Яблоко». Яблоков был лидером фракции «Зеленая Россия», которая входила в «Яблоко».

Алексей Яблоков родился 3 октября 1933 года. Был доктором биологических наук, профессором, член-корреспондентом Академии наук СССР и России.

Область научных интересов Алексея Яблокова касалась биологии морских млекопитающих, популяционной и эволюционной биологии, экологии.

С 1988 по 1991 год был сначала сооснователем, а затем председателем «Гринпис» СССР. В 2005 году стал председателем партии «Союз зеленых России» («Зеленая Россия»), после объединения партий – членом политкомитета, лидером экологической фракции партии «Яблоко».