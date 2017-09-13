Умерла депутат Госдумы профессор Ирина Евтушенко

13 сентября. ПРАВМИР. Депутат Государственной Думы РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни.

Об этом сообщил сайт Сибирского государственного медицинского университета.

Ирина Евтушенко родилась в городе Усть-Каменогорск (Республика Казахстан). После успешного окончания средней школы в родном городе, поступила на лечебный факультет Томского медицинского института (ныне – СибГМУ).

В 1980 году окончила институт по специальности «Лечебное дело». В 1987 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. В 1998 присвоена ученая степень доктора медицинских наук. С 1998 года – профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии.

Кафедра акушерства и гинекологии СибГМУ под руководством профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко заслуженно занимала ведущие позиции среди других подобных кафедр медицинских вузов, сохраняя традиции и представляя собой образец классического, академического подхода к преподаванию, научной и клинической работе.

Ни одно занятие со студентами не обходилось без работы с пациентами. Ирине Дмитриевне удалось собрать уникальный коллектив, который ежегодно пополняется молодыми специалистами, которые очень быстро вырастают в профессионалов своего дела под руководством опытных наставников в атмосфере взаимопонимания и уважительного отношения – к коллегам, пациентам, студентам и ординаторам.

С 1998 года Ирина Евтушенко являлась Председателем Томского общества акушеров-гинекологов. Под руководством Ирины Дмитриевны коллективом кафедры акушерства и гинекологии и гинекологической клиники СибГМУ были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение Томской области эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний. В 2011 году Ирина Дмитриевна стала научным руководителем открытого в Томске Областного перинатального центра, а с января 2015 по 2016 год была главным врачом центра.

В 2016 Ирина Евтушенко стала Депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Являлась членом комитета ГД по международным делам.