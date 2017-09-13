О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
14
сентября
в 18:00
Православная конференция “IV Даниловские чтения”
Навигация
Важные темы:

Умерла депутат Госдумы профессор Ирина Евтушенко

|
13 сентября. ПРАВМИР. Депутат Государственной Думы РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни.
Умерла депутат Госдумы профессор Ирина Евтушенко

Об этом сообщил сайт Сибирского государственного медицинского университета.

Ирина Евтушенко родилась в городе Усть-Каменогорск (Республика Казахстан). После успешного окончания средней школы в родном городе, поступила на лечебный факультет Томского медицинского института (ныне – СибГМУ).

В 1980 году окончила институт по специальности «Лечебное дело». В 1987 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. В 1998 присвоена ученая степень доктора медицинских наук. С 1998 года – профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии.

Кафедра акушерства и гинекологии СибГМУ под руководством профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко заслуженно занимала ведущие позиции среди других подобных кафедр медицинских вузов, сохраняя традиции и представляя собой образец классического, академического подхода к преподаванию, научной и клинической работе.

Ни одно занятие со студентами не обходилось без работы с пациентами. Ирине Дмитриевне удалось собрать уникальный коллектив, который ежегодно пополняется молодыми специалистами, которые очень быстро вырастают в профессионалов своего дела под руководством опытных наставников в атмосфере взаимопонимания и уважительного отношения – к коллегам, пациентам, студентам и ординаторам.

С 1998 года Ирина Евтушенко являлась Председателем Томского общества акушеров-гинекологов. Под руководством Ирины Дмитриевны коллективом кафедры акушерства и гинекологии и гинекологической клиники СибГМУ были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение Томской области эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний. В 2011 году Ирина Дмитриевна стала научным руководителем открытого в Томске Областного перинатального центра, а с января 2015 по 2016 год была главным врачом центра.

В 2016 Ирина Евтушенко стала Депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Являлась членом комитета ГД по международным делам.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Умер Архиепископ Берлинский и Германский Феофан
Умер Архиепископ Берлинский и Германский Феофан
Новостная служба "Православие и мир"

Архиепископ Феофан скончался после продолжительной болезни

Умер художник Алексей Арцыбушев
Умер художник Алексей Арцыбушев
Новостная служба "Православие и мир"

Ему было 98 лет

Скончался генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай
Скончался генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай
Новостная служба "Православие и мир"

Во вверенных ему учреждениях была сформирована материальная база, отвечающая мировым стандартам

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
2% собрано / 212808 руб. осталось
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
80% собрано / 34230 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Суд назначил пожизненное заключение «тверскому стрелку»
Новостная служба "Православие и мир"

Сергей Егоров обвинялся в убийстве девяти человек в июне 2017

"
Церковь отмечает Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх возложил пояс на больную императрицу, и она тотчас освободилась от своего недуга

"
МГУ вошел в ТОП-15 мировых вузов по успешности выпускников
Новостная служба "Православие и мир"

Также в рейтинг по трудоустройству выпускников попали СПбГУ, НИУ ВШЭ, МИФИ и МГТУ имени Баумана

Все статьи автора
Статьи Дня
Александр Белавин: Мы увидели ежиков на даче и открыли инстантон
Наталия Демина

Ученый-физик о красоте мироздания и религиозном взгляде на мир

Почему я должен ходить в Церковь
Сергей Худиев

Разве Бог не везде?

Как пережить родительское собрание
Ирина Якушева

9 советов для сохранения спокойствия

самое читаемое

В этот день Господь потерял единственного друга8,297

“Он ничего не хочет!” Когда ребенок живет без интереса6,704

Онколог Константин Борисов: Лечение рака не должно быть страшнее болезни6,308

† Анатолий Данилов (20.07.1971 – 12.09.2013)4,217

Православные верующие не могут ставить под угрозу жизнь и здоровье людей3,748

Церковь празднует Усекновение главы Иоанна Предтечи3,733

Куба и Флорида после “Ирмы” – что сделал ураган (фото, видео)3,219

Около 100 тысяч человек вышли на крестный ход в Петербурге2,660

Умер Архиепископ Берлинский и Германский Феофан2,593

«В понедельник в школу не ходите, там будет плохо»2,577

лучшие авторы

Новостная служба18,488

Ольга Шульчева-Джарман8,297

Протоиерей Максим Первозванский6,704

Александра Матрусова6,308

Анна Данилова6,121

Митрополит Антоний Сурожский5,053

Редакция портала "Православие и мир"4,047

Владимир Легойда3,748

Ирина Лукьянова2,577

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)2,568

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть