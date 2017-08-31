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Умерла народная артистка России Людмила Рюмина

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31 августа. Народная артистка России, певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни в Москве.
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина

«Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении певицы.

Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля «Русы». В 1991 году получила звание народной артистки России. С 1999 года – художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра.

28 августа певице исполнилось 68 лет.

Панихида по артистке может пройти в ее Московском культурном фольклорном центре, сообщила представитель центра Елена Орлова. Прощание состоится 4 сентября. Похоронят Рюмину на Троекуровском кладбище столицы.

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