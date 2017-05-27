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Умерла старейшая актриса России

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27 мая. ПРАВМИР. Актриса Варвара Шурховецкая скончалась в Ростове-на-Дону на 104-м году жизни.
Умерла старейшая актриса России

Уточняется, что актриса умерла 25 мая. Прощание с ней пройдет 29 мая в ее квартире, сообщает «Российская газета» со ссылкой на местное отделение Союза театральных деятелей.

Издание отмечает, что Варвара Ивановна Шурховецкая была старейшей актрисой России.

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске. В 1931 году она поступила в институт театрального искусства при Ростовском областном театре драмы.

Во время Великой Отечественной войны выступала с концертами и спектаклями перед военнослужащими на передовой и в тылу. За годы войны участвовала не менее, чем в 600 концертах и 3200 спектаклях, а если требовала обстановка, то была санитаркой, нянечкой и уборщицей в госпиталях.

Актриса продолжила играть до 1957 годы в Ростовском театре комедии (ныне – Молодежный театр), затем работала в театре драмы им. М. Горького. В 1968 году вышла на пенсию.

По словам ее близких, на вопрос: «В чем секрет вашего долголетия?» она неизменно отвечала: «В ожидании лучших времен!».

Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Два года назад местная телекомпания выпустила небольшой фильм о Варваре Шурховецкой. Он доступен по ссылке.

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