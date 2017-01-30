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Умерла Ульяна Шмеман, матушка отца Александра Шмемана

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30 января. ПРАВМИР. Умерла Ульяна Шмеман, матушка Александра Шмемана, сообщил в Фейсбуке архимандрит Кирилл Говорун.
Умерла Ульяна Шмеман, матушка отца Александра Шмемана

Урожденная Ульяна Осоргина родилась 6 октября 1923 года в городе Баден-Баден (Германия). Внучка протоиерея Михаила Осоргина.

В возрасте трех лет переехала с семьей во Францию, где окончила колледж Святой Марии в городе Нейи и университет Сорбонны.

В 1943 году вышла замуж за протопресвитера Александра Шмемана, с которым переехала в США.

До выхода на пенсию преподавала французский и русский языки в различных учебных заведениях в Нью-Йорке.

Отец Александр Шмеман скончался в 1983 году. Ульяна Шмеман – автор книги «Моя жизнь с отцом Александром».

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